Record impresionant pentru jucătorul venit de pe bancă, la Mondial. A scris istorie după ce a marcat şi a pasat decisiv

Jucătorul venit de pe bancă a scris istorie la Campionatul Mondial. Iliman Ndiaye a avut o prestaţie de vis în victoria Senegalului cu Irak, scor 5-0, în ultima etapă a Grupei I.

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Senegal are mari şanse să se califice în şaisprezecimile Campionatului Mondial, cu cele trei puncte obţinute în urma victoriei cu Irak. Africanii aşteaptă şi ca celelalte grupe să se încheie, pentru a se stabili toate naţionalele calificate în fazele eliminatorii, de pe locurile trei.

Record impresionant pentru jucătorul venit de pe bancă, la Mondial

Habib Diarra a deschis scorul pentru Senegal în minutul patru. Irak a rămas în inferioritate numerică nouă minute mai târziu, după ce Sulaka a văzut direct cartonaşul roşu.

În repriza secundă, Ismaila Sarr a dus scorul la 2-0, în minutul 56, iar trei minute mai târziu, acesta a pasat decisiv la reuşita lui Pape Gueye.

În minutul 57, Iliman Ndiaye a fost trimis în teren în locul lui Ibrahim Mbaye. Atacantul lui Everton a ieşit la rampă în minutul 71, când a pasat la golul de 4-0 reuşit de Gueye.