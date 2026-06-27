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Record impresionant pentru jucătorul venit de pe bancă, la Mondial. A scris istorie după ce a marcat şi a pasat decisiv

Viviana Moraru Publicat: 27 iunie 2026, 1:23

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Record impresionant pentru jucătorul venit de pe bancă, la Mondial. A scris istorie după ce a marcat şi a pasat decisiv

Iliman Ndiaye, în Senegal - Irak 5-0/ Profimedia

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Jucătorul venit de pe bancă a scris istorie la Campionatul Mondial. Iliman Ndiaye a avut o prestaţie de vis în victoria Senegalului cu Irak, scor 5-0, în ultima etapă a Grupei I.

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Senegal are mari şanse să se califice în şaisprezecimile Campionatului Mondial, cu cele trei puncte obţinute în urma victoriei cu Irak. Africanii aşteaptă şi ca celelalte grupe să se încheie, pentru a se stabili toate naţionalele calificate în fazele eliminatorii, de pe locurile trei.

Record impresionant pentru jucătorul venit de pe bancă, la Mondial

Habib Diarra a deschis scorul pentru Senegal în minutul patru. Irak a rămas în inferioritate numerică nouă minute mai târziu, după ce Sulaka a văzut direct cartonaşul roşu.

În repriza secundă, Ismaila Sarr a dus scorul la 2-0, în minutul 56, iar trei minute mai târziu, acesta a pasat decisiv la reuşita lui Pape Gueye.

În minutul 57, Iliman Ndiaye a fost trimis în teren în locul lui Ibrahim Mbaye. Atacantul lui Everton a ieşit la rampă în minutul 71, când a pasat la golul de 4-0 reuşit de Gueye.

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Ndiaye şi-a trecut şi el numele pe tabela de marcaj în minutul 82, marcând din pasa lui Pape Gueye. Acesta a stabilit, de altfel, şi scorul final al partidei disputate la Toronto, 5-0 în favoarea Senegalului.

Conform statisticienilor de la Opta, Iliman Ndiaye este primul jucător din istoria Campionatului Mondial care, venit de pe banca de rezerve, reuşeşte să marcheze un gol, să ofere o pasă decisivă, să aibă cel puţin cinci atingeri în careul advers şi să reuşească tot atâtea driblinguri.

În primele două partide de la Campionatul Mondial ale Senegalului, Iliman Ndiaye a fost rezervă în ambele. Atacantul lui Everton a bifat doar şapte minute contra Franţei, fiind lăsat pe bancă în următorul duel, cu Norvegia.

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