Românii s-au adaptat şi pentru Mondial! La New York, ei fac kurtosul şi mai dulce decât în România

La New York, românii s-au adaptat şi pentru Mondial. Fac kurtosul de World Cup mai dulce decât în România. Americanii comandă pe rupte după ce servesc şi un burger delicios.
Doi români şi-au unit forţele şi le oferă americanilor preparate gustoase. Kurtosul i-a cucerit pe americani.
Mergem pe străzile din Queens, unde am dat de un român care face Kurtos pentru Cupa Mondială, un român care face Kurtos pentru americani şi pentru români.
“Bine aţi venit la New York! V-am aşteptat cu drag pentru că e Cupa Mondială o dată la patru ani. La americani prinde orice e dulce, cât mai mult zahăr să fie”.
(n.r. Kurtos Colac la New York, cum e?) “Mai dulce decât în România!”
Pentru Radu Sârbu, kurtosul e o afacere de familie veche:
“De 16 ani fac asta în New York şi din familia mea de aproape 20 0 de ani”
Trei locaţii deţine la New York.
“Cum e să vedeţi Cupa Mondială aici?”
“Nebunie! E plin de lume, e incredibil ce energie”
Înainte să comande cel mai dulce kurtos, americanii servesc în aceeaşi locaţie din New York – un burger delicios.
“Înainte să savurăm Kurtosul, avem un burger special făcut de români în Queens, New York”.
- Cele mai noi detalii din piaţa World Cup, acolo unde se văd meciurile de la Campionatul Mondial
- Retragere şocantă de la naţională. Starul de la Campionatul Mondial care a făcut anunţul oficial
- Curacao – Coasta de Fildeș LIVE VIDEO (23:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Echipele de start
- Ecuador – Germania, 23:00, LIVE VIDEO, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Echipele de start
- Paraguay – Australia LIVE VIDEO (05:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Duel de foc pentru locul 2 în Grupa D