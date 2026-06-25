Românii s-au adaptat şi pentru Mondial! La New York, ei fac kurtosul şi mai dulce decât în România

La New York, românii s-au adaptat şi pentru Mondial. Fac kurtosul de World Cup mai dulce decât în România. Americanii comandă pe rupte după ce servesc şi un burger delicios.

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Doi români şi-au unit forţele şi le oferă americanilor preparate gustoase. Kurtosul i-a cucerit pe americani.

Mergem pe străzile din Queens, unde am dat de un român care face Kurtos pentru Cupa Mondială, un român care face Kurtos pentru americani şi pentru români.

“Bine aţi venit la New York! V-am aşteptat cu drag pentru că e Cupa Mondială o dată la patru ani. La americani prinde orice e dulce, cât mai mult zahăr să fie”.

(n.r. Kurtos Colac la New York, cum e?) “Mai dulce decât în România!”