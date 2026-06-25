Schimbare uriaşă făcută de FIFA! Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial, începând cu fazele eliminatorii

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) doreşte să schimbe regula pentru aruncarea monedei înaintea loviturilor de departajare de la Cupa Mondială 2026 (11 iunie-19 iulie), potrivit DPA.

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Începând cu faza eliminatorie a acestei Cupe Mondiale, arbitrii sunt obligaţi să efectueze o singură aruncare a monedei, în loc de două, înaintea loviturilor de departajare, a relatat The Athletic, miercuri.

Schimbare uriaşă făcută de FIFA

Conform regulilor actuale, arbitrii sunt obligaţi să efectueze două aruncări de monedă. Prima aruncare îi dă câştigătorului dreptul de a decide care echipă începe loviturile de departajare, iar cealaltă decide la ce poartă se execută loviturile de departajare. Dacă un căpitan are noroc de două ori la aruncarea monedei, el poate decide ambele aspecte.

În viitor, căpitanul care câştigă tragerea la sorţi prin aruncarea monedei va stabili fie ce echipă începe loviturile de departajate, fie la ce poartă se execută, în timp ce omologul său de la echipa adversă va decide alternativa rămasă.

Pentru ca noua regulă să se aplice oficial de la începutul fazei eliminatorii a Cupei Mondiale, pe 28 iunie, organismul de reglementare, International Football Association Board (IFAB), trebuie să aprobe modificarea propusă.