Selecţionerul Capului Verde: „Suntem o ţară mică, dar am demonstrat că nimic nu este imposibil”

„Am demonstrat că nimic nu este imposibil”, a reacţionat selecţionerul Capului Verde, Pedro Leitão Brito (Bubista), după ce arhipelagul african cu 500.000 de locuitori s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale din 2026, o realizare pe care a dedicat-o tuturor „ţărilor mici din întreaga lume”.

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Echipa vest-africană, nou-venită la Cupa Mondială, a ieşit neînvinsă dintr-o Grupă H dificilă, după ce a remizat cu Arabia Saudită (0-0), al treilea egal consecutiv după cele cu Spania (0-0) şi Uruguay (2-2).

“Suntem o ţară mică, dar am demonstrat că luptăm pentru lucrurile pe care vrem să le realizăm. Şi pentru noi, nimic nu este imposibil”, a declarat antrenorul cunoscut sub numele de “Bubista”, care a sosit la conferinţa de presă înfăşurat într-un steag al Capului Verde.

Pedro Leitão Brito: “Am devenit un exemplu”

“Am devenit un exemplu care arată că şi ţările mici pot atinge obiective măreţe, cu condiţia să aibă concentrare, determinare şi să lucreze cu organizare. Am demonstrat că nimic nu este imposibil”, a adăugat el.

“Rechinii Albaştri” reprezintă Capul Verde, dar “şi Africa şi nu numai, ţări mici din întreaga lume. Aceasta este misiunea noastră”, a adăugat fostul fundaş, care a jucat în ligile spaniole, portugheze şi angoleze şi care şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor în Capul Verde.