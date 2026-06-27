Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Selecţionerul Capului Verde: „Suntem o ţară mică, dar am demonstrat că nimic nu este imposibil”

Selecţionerul Capului Verde: „Suntem o ţară mică, dar am demonstrat că nimic nu este imposibil”

Radu Constantin Publicat: 27 iunie 2026, 10:31

Comentarii
Selecţionerul Capului Verde: Suntem o ţară mică, dar am demonstrat că nimic nu este imposibil”
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

„Am demonstrat că nimic nu este imposibil”, a reacţionat selecţionerul Capului Verde, Pedro Leitão Brito (Bubista), după ce arhipelagul african cu 500.000 de locuitori s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale din 2026, o realizare pe care a dedicat-o tuturor „ţărilor mici din întreaga lume”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa vest-africană, nou-venită la Cupa Mondială, a ieşit neînvinsă dintr-o Grupă H dificilă, după ce a remizat cu Arabia Saudită (0-0), al treilea egal consecutiv după cele cu Spania (0-0) şi Uruguay (2-2).

“Suntem o ţară mică, dar am demonstrat că luptăm pentru lucrurile pe care vrem să le realizăm. Şi pentru noi, nimic nu este imposibil”, a declarat antrenorul cunoscut sub numele de “Bubista”, care a sosit la conferinţa de presă înfăşurat într-un steag al Capului Verde.

Pedro Leitão Brito: “Am devenit un exemplu”

“Am devenit un exemplu care arată că şi ţările mici pot atinge obiective măreţe, cu condiţia să aibă concentrare, determinare şi să lucreze cu organizare. Am demonstrat că nimic nu este imposibil”, a adăugat el.

“Rechinii Albaştri” reprezintă Capul Verde, dar “şi Africa şi nu numai, ţări mici din întreaga lume. Aceasta este misiunea noastră”, a adăugat fostul fundaş, care a jucat în ligile spaniole, portugheze şi angoleze şi care şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor în Capul Verde.

Reclamă
Reclamă

În şaisprezecimile de finală, echipa sa o va înfrunta pe nimeni alta decât campioana mondială en-titre, Argentina lui Lionel Messi, pe 3 iulie la Miami.

“Suntem mândri să putem juca împotriva Argentinei, o ţară cu care avem legături de lungă durată”, a spus el, referindu-se la diaspora din Capul Verde.

“Scopul nostru este să facem lucrurile păstrându-ne în acelaşi timp identitatea, indiferent de adversar”, a insistat cel care a condus echipa naţională din 2020. “Vom juca cu caracter şi responsabilitate, ştiind că Argentina are unii dintre cei mai buni jucători din lume, plus Messi, care pentru mulţi este cel mai mare din toate timpurile.”

Cine e influenceriţa cu care Domenico Perri şi-a înşelat soţia. Femeia i-a golit vila drept răzbunareCine e influenceriţa cu care Domenico Perri şi-a înşelat soţia. Femeia i-a golit vila drept răzbunare
Reclamă

În orice caz, oportunitatea de a înfrunta Argentina la Cupa Mondială este “o sursă de bucurie pentru echipa noastră, pentru jucători şi pentru toţi cei din Capul Verde”.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va străluci în ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Observator
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Joao Paulo și Jovo Lukic, out! FIFA, lovitură pentru FCSB și Universitatea Cluj după calificările istorice obținute de Capul Verde și Bosnia la CM 2026. Update
Fanatik.ro
Joao Paulo și Jovo Lukic, out! FIFA, lovitură pentru FCSB și Universitatea Cluj după calificările istorice obținute de Capul Verde și Bosnia la CM 2026. Update
10:08

Care e meciul pe care îl poţi vedea duminică, în format FIFA Match Buddy, în AntenaPLAY
10:03

EXCLUSIVDan Alexa şi Andone, reacţie categorică după ce au văzut Franţa – Novegia: “Ciudată decizie”
9:46

Didier Deschamps a intrat direct în istorie, chiar dacă nu a stat pe bancă în Norvegia – Franța 1-4
9:33

Orele la care sunt programate ultimele meciuri din grupele Campionatului Mondial. Pe ce canale joacă Portugalia şi Argentina
9:28

VIDEOImagini de colecție! Jucătorii Egiptului au sărbătorit în stradă, alături de fani, calificarea istorică în șaisprezecimi
8:56

Cum arată lista celor mai bune echipe clasate pe locul 3, cu o zi înainte de încheierea grupelor la Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 „Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite” 5 Liverpool, ofertă uriaşă pentru Andrei Raţiu! Suma pe care o poate primi Rayo în schimbul fundaşului naţionalei 6 Mihai Pintilii semnează! Unde ajunge fostul secund de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificateCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8