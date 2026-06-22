Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Trei concluzii după Belgia – Iran 0-0: o generație la final de drum și încă un duel tactic pierdut de Rudi Garcia

Trei concluzii după Belgia – Iran 0-0: o generație la final de drum și încă un duel tactic pierdut de Rudi Garcia

Ionuţ Axinescu Publicat: 22 iunie 2026, 10:03

Comentarii
Trei concluzii după Belgia – Iran 0-0: o generație la final de drum și încă un duel tactic pierdut de Rudi Garcia

Belgia, la meciul cu Iran de la Campionatul Mondial / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

1. Trebuie să fie tare chinuitor să fii belgian și să ții cu echipa asta națională. Cu o generație la final de drum, Belgia e delăsătoare precum o echipă de mijlocul clasamentului în ultima etapă. Jucătorii n-au pic de ambiție și nici chef, parcă visând la vacanța de vară înainte de începerea sezonului la echipele de club. Evident, fiecare cu gașca lui de prieteni, pentru că belgienii aduși la Mondial par să fie strict colegi, în cel mai literal sens al cuvântului, fără nicio simpatie unul pentru altul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

2. După ce a fost plesnit tactic de Hossam Hassan, antrenorul egiptean care ultima oară o pregătise pe Modern Future, Rudi Garcia a fost dovedit și de Amir Ghalenoei, selecționer pe care Iranul l-a luat de la clubul Gol Gohar. Degeaba au avut belgienii peste 75% posesie, cu permisiunea Iranului. Cu mici excepții, realitatea e că iranienii au fost în pericol mai mare să fie deportați în timpul meciului de autoritățile americane decât să fie încurcați de atacurile seci ale „diavolilor”.

3. Pentru fani, Iranul e exact opusul Belgiei. O echipă care își joacă bine cărțile și la final chiar îți lasă senzația că a dat totul. Iranienii au jucat ca la ultimele Mondiale, conștienți de limite, strânși în propria jumătate și gata să-și pună capul în ghetele belgienilor. S-a încheiat 0-0, dar dacă ar fi trebuit să câștige cineva, Iranul ar fi fost mai îndreptățit.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Observator
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională din cauza unui festival culinar
Fanatik.ro
Lovitură cruntă pentru FCSB și Dinamo! Alungate din nou de pe Arena Națională din cauza unui festival culinar
10:53

Fostul fotbalist de la FCSB a recunoscut un adevăr dureros: „Din cauza drogurilor mi-am pierdut cariera”
10:19

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 18. Jaqueline Cristian a urcat pe 38
10:03

Mesajul lăsat de iranieni în vestiar pentru Donald Trump şi americani
9:59

Povestea incredibilă a eroului Iranului din meciul cu Belgia: “Tatăl meu nu voia să joc fotbal. Era şi contra şcolii”
9:28

Schimbare radicală la Campionatul Mondial! Anunţul făcut de FIFA
9:24

Răsturnare de situaţie. Alex Băluță nu mai merge la Timişoara. Semnează tot în România
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 4 Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l” 5 Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială 6 Transferul făcut de Rapid peste capul lui Daniel Pancu: “E ceva special!”
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere