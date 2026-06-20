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Trei concluzii după Scoţia – Maroc 0-1: Brahim Díaz e din altă ligă, Scoția face calcule

Ionuţ Axinescu Publicat: 20 iunie 2026, 4:23

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Trei concluzii după Scoţia – Maroc 0-1: Brahim Díaz e din altă ligă, Scoția face calcule

Brahim Diaz, în Scoţia - Maroc / Profimedia

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1. Marocul lui Mohamed Ouahbi e cel puțin la fel de bun ca cel al lui Walid Regragui, care a ajuns în semifinale la ediția trecută. Cu Ouahbi, nord-africanii atacă mai mult, presează mai sus și controlează mai ferm meciurile. Tot noul selecționer, care până în martie, când a preluat postul, nu antrenase decât la nivel de juniori și de tineret, l-a reinventat pe Ismael Saibari. Din mijlocaș ofensiv l-a transformat în vârf împins, iar Saibari a marcat golul victoriei de azi, după ce înscrisese și cu Brazilia.

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2. Scoția a fost prinsă între ciocan și nicovală. Ar fi atacat mai cu spor ca să scoată ceva din meci, dar nici n-ar fi vrut să forțeze prea tare și să-și strice golaverajul, care poate fi decisiv pentru calificarea de pe locul trei. Scoțienii au zvâc și pun osul, dar te-ai fi așteptat să fie ceva mai descătușați, mai ales că au rupt șirul de 36 de ani fără victorie la Cupa Mondială. Oamenii lui Steve Clarke au forțat în finalurile de repriză, cu armele din dotare: aruncări lungi de la margine și brațe ridicate pentru a cere penalty de fiecare dată când intrau în careu și un marocan respira în apropiere.

3. Sunt mulți fotbaliști cu gleznă fină în lotul marocan, dar Brahim Díaz joacă în altă ligă. Mingea i se lipește de picior, uneori pare că o confiscă și nu mai vrea să-i dea drumul, dar știe să fie și eficient. Atât azi, cu Scoția, cât și cu Brazilia, Brahim a dat pasele decisive cu execuții verticale care au tăiat pur și simplu apărările adverse. Cu cinci luni în urmă, devenea „villain”, când încerca o scăriță și rata acel penalty buclucaș în minutul 90+24 al finalei Cupei Africii. Acum, la acest Mondial, Díaz are șansa să devină eroul pozitiv.

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