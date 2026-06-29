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Un gol pentru istorie! Gabriel Martinelli și recordul fantastic stabilit după reușita dramatică împotriva Japoniei

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 22:25

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Un gol pentru istorie! Gabriel Martinelli și recordul fantastic stabilit după reușita dramatică împotriva Japoniei

Gabriel Martinelli / Getty Images

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Naționala Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Japoniei, în urma unui gol marcat de Gabriel Martinelli în prelungiri.

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Fotbalistul celor de la Arsenal a stabilit un record fantastic în istoria Cupei Mondiale, acesta fiind al cincilea său gol înscris în tricoul selecționatei antrenate de Carlo Ancelotti.

Gabriel Martinelli, gol uriaș în Brazilia – Japonia 2-1

Brazilia a reușit „remontada” în fața Japoniei și s-a calificat în faza optimilor la Campionatul Mondial, după un final de meci dramatic împotriva niponilor.

Casemiro a restabilit egalitatea în minutul 55 pentru ”Selecao”, iar Gabriel Martinelli a dat lovitura de grație pentru selecționata lui Carlo Ancelotti, în al cincilea minut de prelungire.

Reușita fotbalistului de la Arsenal este cea mai tardivă lovitură dată de o națională la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii, exceptând partidele decise în 120 de minute.

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