Un gol pentru istorie! Gabriel Martinelli și recordul fantastic stabilit după reușita dramatică împotriva Japoniei

Naționala Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Japoniei, în urma unui gol marcat de Gabriel Martinelli în prelungiri.
Fotbalistul celor de la Arsenal a stabilit un record fantastic în istoria Cupei Mondiale, acesta fiind al cincilea său gol înscris în tricoul selecționatei antrenate de Carlo Ancelotti.
Gabriel Martinelli, gol uriaș în Brazilia – Japonia 2-1
Brazilia a reușit „remontada” în fața Japoniei și s-a calificat în faza optimilor la Campionatul Mondial, după un final de meci dramatic împotriva niponilor.
Casemiro a restabilit egalitatea în minutul 55 pentru ”Selecao”, iar Gabriel Martinelli a dat lovitura de grație pentru selecționata lui Carlo Ancelotti, în al cincilea minut de prelungire.
Reușita fotbalistului de la Arsenal este cea mai tardivă lovitură dată de o națională la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii, exceptând partidele decise în 120 de minute.
BRA 🇧🇷 2-1 🇯🇵 JPN (FT)
‼️‼️‼️ HISTÓRICO ‼️‼️‼️
El tanto de 🇧🇷 Gabriel Martinelli (a los 95 minutos y 0 segundos) es el GOL GANADOR MÁS TARDÍO anotado en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo (excluyendo prórrogas).
🇳🇱 Edgar Davids (1998 vs Yugoslavia, 91:22)…
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 29, 2026
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