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Verdict după 25.000 de simulări: Cine e favorită la câștigarea Cupei Mondiale înainte de fazele eliminatorii

Andrei Nicolae Publicat: 28 iunie 2026, 18:45

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Verdict după 25.000 de simulări: Cine e favorită la câștigarea Cupei Mondiale înainte de fazele eliminatorii

Trofeul World Cup / Profimedia

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Faza grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat, iar 16-imile urmează să înceapă duminică seara. Înainte de partida dintre Africa de Sud și Canada, statisticienii de la Opta au efectuat 25.000 de simulări pentru a afla cine e favorită să câștige World Cup, iar calculele s-au schimbat față de ce indica supercomputerul înainte de startul competiției.

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Cele 72 de meciuri din grupele de la Cupa Mondială au reprezentat un mix între dramatism, spectaculozitate și faze memorabile. Duelurile respective nu au reprezentat însă doar un prilej de a le oferi fanilor “sportului rege” ceva să urmărească, ci și noi motive pentru statisticieni să facă noi calcule.

Franța, noua favorită la câștigarea Cupei Mondiale

După finalul fazei grupelor, specialiștii de la Opta s-au folosit de supercomputerul lor pentru a stabili ce șanse au fiecare echipă să ajungă în optimi, sferturi, semifinale, finale și să câștige trofeul mult râvnit. Dacă înainte de turneul final, Spania era văzută favorita, acum situația s-a schimbat complet.

Franța, naționala care a încheiat Grupa I cu nouă puncte, a ajuns să fie naționala care are prima șansă la ridicarea Cupei Mondiale pe 19 iunie, procentajul de câștig fiind de 18,7%. Pe poziția secundă se află Argentina (16,3%), cea care are un parcurs accesibil până în semifinale, unde ar putea da peste Brazilia sau Anglia.

Spania, campioana europeană care era văzută favorită la câștigarea trofeului înainte de startul competiției, are acum șanse de 13,5% să se impună. Pe următoarele poziții se află Anglia (9,7%), Brazilia (6,5%), Portugalia (4,7%) și Germania (4,4%).

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Acțiunea de la Cupa Mondială continuă cu primul meci din 16-imi care le pune față în față pe Africa de Sud și Canada. Duelul va avea loc de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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