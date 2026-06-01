Supercomputerul a făcut 10.000 de simulări și a dat verdictul cu 10 zile înainte de Cupa Mondială. Cine câștigă

Au mai rămas 10 zile până la startul Cupei Mondiale, iar statisticienii de la OPTA au profitat de acest lucru pentru a face din nou calcule referitoare la cine va pune mâna pe trofeul mult râvnit pe 19 iulie, după finala din New Jersey. După o serie de 10.000 de simulări, Spania a fost declarată favorită, ibericii păstrându-și acest statut și înainte de momentul T0 al competiției.

World Cup 2026 aliniază la start 48 de naționale care au diverse ambiții, însă doar unele pot fi considerate pretendente pentru câștigarea trofeului. Spania, câștigătoarea EURO 2024, Argentina, campioana mondială en-titre, dar și Franța, care are un super lot, se numără printre favoritele la ridicarea trofeului suprem deasupra capului.

Spania rămâne favorită la câștigarea World Cup. Argentina e doar a patra în topul statisticienilor

Cu 10 zile înainte de startul competiției, statisticienii de la OPTA au vrut să facă noi simulări pentru a observa ce țară are cele mai mari șanse să devină campioană mondială. Potrivit calculelor lor, Spania este în continuare favorită, având un procentaj de câștig de 16,1%.

Naționala lui Luis de la Fuente este urmată în ierarhie de Franța lui Mbappe, care are șanse de 13% să se impună la World Cup. Podiumul e completat de Anglia, căreia i-a fost acordată un procent de 11,2%.