Veste uriașă pentru jucătorii din Iran! Decizia luată în SUA, înaintea meciului cu Egipt

Statele Unite vor relaxa restricţiile impuse echipei iraniene în timpul Cupei Mondiale, permiţându-le să ajungă la Seattle cu două zile înainte de următorul meci împotriva Egiptului, a anunţat, marţi, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

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„Pentru al treilea meci al echipei iraniene de la Seattle (Washington) pe 26 iunie, echipei i s-a permis să intre în Statele Unite cu două zile înainte de meci”, a explicat un purtător de cuvânt al ministerului, care a precizat, de asemenea, că „echipa iraniană va fi totuşi obligată să plece în ziua în care se termină meciul”.

Jucătorii din Iran au primit o veste uriașă

Această concesie vine în contextul în care Iranul consideră că a fost oprimat de la începutul Cupei Mondiale, protestând în special faţă de faptul că echipei sale naţionale i s-a permis să intre în Statele Unite doar cu o zi înainte de cele două meciuri anterioare de la Los Angeles, notează news.ro.

Un purtător de cuvânt al echipei iraniene a confirmat că lotul va părăsi într-adevăr Tijuana – oraşul mexican unde a fost bazat pentru Cupa Mondială – miercuri, în pregătirea meciului împotriva Egiptului de vineri. „Echipa Melli” va avea, aşadar, timpul de pregătire necesar înainte de acest meci crucial, în care va juca pentru un loc în 16-imi, spre deosebire de meciurile împotriva Noii Zeelande şi Belgiei.

Duminică, după ce a obţinut o nouă remiză (0-0) împotriva Belgiei, antrenorul iranian Amir Ghalenoei şi-a felicitat jucătorii pentru că au reuşit „două meciuri fără înfrângere, în ciuda provocărilor logistice”.