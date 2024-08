Dan Petrescu, avertisment pentru duelul cu Pafos: "Au mulţi brazilieni"! "Bursucul" i-a dat şi replica lui Mihai Stoica! - Antena Sport

Sunt mulţumit că nu am primit gol, dar sunt îngrijorat pentru campionat, acolo am primit goluri.

Korenica a făcut un meci foarte bun, chiar dacă nu a marcat. E o achiziţie foarte bună, îmi place foarte mult.

A fost haos puţin în prima repriză. Suntem buni la faze fixe, păcat că nu a dat cornere. Mă bucur pentru Kresic.

„Eu cred că FCSB o să meargă în grupele Europa League”

Muhar a fost cu capul numai la plecare, nu a făcut cel mai bun meci al lui. Sunt în dificultate să găsesc un jucător ca Muhar şi unul ca Otele. Au fost cei mai buni jucători ai CFR-ului şi au plecat. În momentul ăsta e greu să mai găseşti jucători.

Singurul avantaj al lui Sava era că era Under. Problema cu Under era rezolvată. În acest moment Popa este Under.

(n.r.: despre accidentarea lui Bîrligea) Bîrligea cred că are doar o lovitură.

(n.r.: despre duelul FCSB-ului cu LASK Linz) Eu cred că FCSB la ce jucători are cred că o să meargă mai departe în grupele Europa League. Nu păreau o echipă de speriat (n.r: LASK Linz).