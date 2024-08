"De ce l-ai mai cumpărat, dacă îl ţii pe bancă?" Dan Petrescu, criticat după umilinţa cu Pafos! Jucătorul făcut praf: "E dator" - Antena Sport

”N-aș fi vrut să comentez un asemenea rezultat și un asemenea joc. Eu am trăit așa ceva cu Craiova, în 1991. Am bătut cu 2-0 acasă, ne-am dus acolo cu soțiile, în vacanță. Am pierdut 3-0. Nu puteam să cred că se va întâmpla așa ceva, de o asemenea manieră.

CFR a fost depășită la toate capitolele, n-am mai văzut o așa echipă îngenuncheată. Putea fi și mai rău. Nu pot să înțeleg. E un șoc. N-aș vrea să fiu în locul patronului, care a mărit bugetul.

Patronul a plătit trei milioane și ceva pentru Louis Munteanu, a adus jucători pe salarii mari pentru această competiție, nu pentru competiția internă.

Jocul este șocant, maniera în care s-a jucat. Bun, umezeală, dar nu se poate… 28 de grade, nu au fost 35. Tu, ca jucător cu experiență, să nu ai tu o reacție? Nu se poate. Fundașii centrali, deci așa ceva… Kresic nu e la primul joc în care o comite. Aici sunt problemele mari”, a declarat Florin Prunea pentru sursa citată după Pafos – CFR Cluj 3-0.

Pafos – CFR Cluj 3-0! Ardelenii, eliminaţi din Conference League după un retur de coşmar! Umilinţă pentru Dan Petrescu

Meciul Pafos – CFR Cluj 3-0 a fost transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:00. Formaţia din Gruia a fost învinsă fără drept de apel în retur. În tur, câştigase pe teren propriu cu 1-0. Unicul marcator al partidei de săptămâna trecută a fost marcat de Korenica.

Din nefericire pentru Dan Petrescu, CFR Cluj a avut o evoluţie foarte slabă în retur. Pafos a marcat trei goluri şi a avut şi alte ocazii de gol.

PAFOS (3-4-3): Ivusic – Luckassen, Goldar, Pontelo – Bruno, Sunjic, Pepe, V. Dragomir – Jaja, Jairo, Tankovic

Rezerve: Theodoulou, Michael, Pileas, L. Vieira, Name, Anderson, Dalligna, Ilia, Correia

Antrenor: Juan Carlos Carcedo