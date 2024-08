"Şocant" Reacţia lui Florin Prunea după ce CFR Cluj a fost umilită de Pafos şi a părăsit cupele europene! - Antena Sport

Reacţia lui Florin Prunea după ce CFR Cluj a fost umilită de Pafos şi a părăsit cupele europene a venit după fluierul de final.

Fostul portar al Generaţiei de Aur a declarat, după meci, că nu înţelege cum s-a putut prezenta astfel CFR Cluj la returul cu Pafos.

”N-aș fi vrut să comentez un asemenea rezultat și un asemenea joc. Eu am trăit așa ceva cu Craiova, în 1991. Am bătut cu 2-0 acasă, ne-am dus acolo cu soțiile, în vacanță. Am pierdut 3-0. Nu puteam să cred că se va întâmpla așa ceva, de o asemenea manieră.

CFR a fost depășită la toate capitolele, n-am mai văzut o așa echipă îngenuncheată. Putea fi și mai rău. Nu pot să înțeleg. E un șoc. N-aș vrea să fiu în locul patronului, care a mărit bugetul.

Patronul a plătit trei milioane și ceva pentru Louis Munteanu, a adus jucători pe salarii mari pentru această competiție, nu pentru competiția internă.