Mircea Lucescu a făcut dezvăluirea despre fiul său, Răzvan, după ce acesta a fost eliminat cu PAOK din Conference League! - Antena Sport

Dar mai ales organizarea de joc (n.r.: să revină), pentru că şi-au pierdut la un moment dat orientarea în teren. Au făcut greşeli de poziţionare, de organizarea jocului, ceea ce nu se întâmpla înainte la Răzvan.

(n.r.: Ce i-aţi spus lui Răzvan?) Ce să-i spun… N-aţi vrea să fiţi în pielea unui antrenor atunci când pierde un astfel de meci. Era negru la faţă”, a declarat Mircea Lucescu pe aeroport, la sosirea în ţară, după ce a fost la meciul PAOK – Club Brugge 0-2.

Răzvan Lucescu, concluzie amară după ce PAOK a ratat semifinalele Conference League: „Totul a fost în favoarea lor”

Răzvan Lucescu a tras o concluzie amară, după ce PAOK a ratat calificarea în semifinalele Conference League. Antrenorul român a transmis că Brugge a meritat victoria, mărturisind că echipa sa a făcut un mare pas în faţă, prin faptul că a ajuns în două sferturi de finală ale unei competiţii europene, în ultimii trei ani.

PAOK a fost învinsă în retur de către Brugge, scor 0-2, şi a fost astfel eliminată din sferturile Conference League.

Răzvan Lucescu a mai transmis că a avut mulţi jucători care s-au confruntat cu probleme medicale şi i-a taxat pe unii care nu au fost la nivelul lor maxim. Antrenorul român a mai transmis că Brugge are un plus de experienţă la nivel european, faţă de echipa sa, PAOK.

„Am făcut o treabă bună în acest sezon, băieţii au muncit. Este un pas mare pentru noi faptul că am ajuns în sferturile unei competiţii europene, pentru a doua oară în trei ani. Asta arată că am făcut un pas în faţă. Am înfruntat un adversar care are multă experienţă în Europa. Anul trecut a jucat în Champions League, deci are o experienţă diferită şi cred că a meritat calificarea, după aceste două meciuri.

Calificarea se judecă în detaliu. Cred că toate detaliile au fost în favoarea lui Brugge. Nu vreau să vorbesc despre alte lucruri care nu au legătură cu fotbalul. Totuşi, am jucat cu doi jucători care nu sunt la capacitate maximă.