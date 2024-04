Răzvan Lucescu, concluzie amară după ce PAOK a ratat semifinalele Conference League: "Totul a fost în favoarea lor" - Antena Sport

„Am făcut o treabă bună în acest sezon, băieţii au muncit. Este un pas mare pentru noi faptul că am ajuns în sferturile unei competiţii europene, pentru a doua oară în trei ani. Asta arată că am făcut un pas în faţă. Am înfruntat un adversar care are multă experienţă în Europa. Anul trecut a jucat în Champions League, deci are o experienţă diferită şi cred că a meritat calificarea, după aceste două meciuri.

Calificarea se judecă în detaliu. Cred că toate detaliile au fost în favoarea lui Brugge. Nu vreau să vorbesc despre alte lucruri care nu au legătură cu fotbalul. Totuşi, am jucat cu doi jucători care nu sunt la capacitate maximă.

Chiar şi pe stadion am avut astfel de jucători care s-au confruntat cu probleme. Şi cu toate acestea, am dat 150%, dacă cineva nu este la nivel maxim, nu este în favoarea noastră. Am avut şi asta, dar nu vreau să comentez”, a declarat Răzvan Lucescu, conform sport24.gr.

Răzvan Lucescu, moment încins cu Matias Almeyda, la finalul meciului dramatic dintre AEK şi PAOK

Răzvan Lucescu a avut parte de un moment încins cu Matias Almeyda, antrenorul lui AEK Atena, după ce PAOK a scos un rezultat de egalitate, 2-2, pe terenul rivalei în lupta la titlu. AEK a condus cu 2-0, dar echipa fostului nostru selecţioner a egalat în minutul 89, după reuşita lui Magomed Ozdoev.

Cei doi antrenori şi-au dat mâna, dar au urmat aproximativ 20 de secunde în care s-au înfruntat, timp în care antrenorul lui AEK a părut să îi reproşeze mai multe lucruri românului.

Totuşi, înconjuraţi de oameni din ambele staffuri, cei doi au dat dovadă de respect şi nu s-a pus problema să ajungă la un conflict. Lucescu şi Almeyda au mers spre vestiare, românul fiind cel care a avut de sărbătorit după rezultatul care îl menţine pe primul loc în Grecia. „Sunt foarte fericit, pentru că am obţinut un rezultat bun, pe un stadion dificil, împotriva unei echipe bune. Sunt şi mai mulţumit pentru ca am dat dovadă de caracter când am fost conduşi cu 2-0. Am căutat chiar şi golul 3, chiar dacă a fost riscant. Suntem într-o situaţie foarte bună. Am jucat meciul cu numărul 50, un sezon mare pentru noi. Nu credeam în vară că ne vom afla aici, suntem şi în sferturile unei cupe europene. Mai avem multe meciuri în faţa noastră şi vom da totul pentru a ne îndeplini obiectivele”, a spus Lucescu, citat de sport24.gr.

Ce a declarat antrenorul român

