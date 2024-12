Cota lui Ianis Hagi s-a prăbuşit. Cât a ajuns să valoreze mijlocaşul lui Rangers - Antena Sport

Ianis Hagi, în timpul unui meci - Profimedia Images Ianis Hagi nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei, acesta fiind şi motivul pentru care cota mijlocaşului de 26 de ani al lui Rangers a scăzut din nou, la ultimul update făcut de site-ul de profil Transfermarkt. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În decembrie 2022, cota lui Ianis Hagi era de 7 milioane de euro, cea mai mare a carierei. Aceasta a scăzut de la un update la altul şi ajunsese la 1.8 milioane de euro în octombrie 2024, cu două luni în urmă. Ce cotă de piaţă are Ianis Hagi Acum, cota lui Ianis Hagi a ajuns la 1.5 milioane de euro, la fel cât era şi pe vremea când evolua pentru Viitorul, în vara lui 2018. Ianis Hagi a adunat doar şase meciuri pentru prima echipă a lui Rangers. El şi-a trecut în cont un gol şi trei pase decisive. Contractul intrenaţionalului român cu echipa scoţiană e valabil până în 2026. Loţi Boloni: „Ianis Hagi are lipsuri” Loţi Boloni a vorbit despre cariera lui Ianis Hagi, cel care recent a prins prima echipă la Rangers. Mijlocaşul a avut mai multe momente în care nu a fost la înălţimea aşteptărilor la echipele de club, precum Fiorentina sau Alaves. Reclamă

Reclamă

”Are 26 de ani deja? Trec anii! El a dat de fotbalul mare de când a plecat de la Farul. Și e păcat…. Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante și are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta. Poate să vorbească și Gică (n.r. Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri.

Firește, are lipsuri ca orice jucător și ca orice om. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are, prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient.

Deocamdată, noi știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia, nu știm ce s-a întâmplat în Spania, nu știm ce s-a întâmplat în Scoția… Dar începe să fie deja prea mult!”, a spus Boloni, citat de sport.ro.

Reclamă

Reclamă