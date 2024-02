Sebastien Haller, erou în Coasta de Fildeş! Poveste de film a atacantului care a câştigat Cupa Africii după ce a învins cancerul - Antena Sport

Reclamă

Haller a ajuns la această performanţă chiar dacă a trecut prin clipe teribile. În iulie 2022 era diagnosticat cu cancer la testicule. A suferit 2 operaţii şi a urmat 4 cicluri de chimioterapie. Şi-a revenit iar, în luna februarie a anului trecut, marca primul gol oficial de la revenirea pe teren. Acum, a devenit campion al Africii.

„Am visat la acest moment de atâtea ori! Speram să ajungem în acest punct, iar în finală nu am avut un meci uşor. Merităm scenele de bucurie pe care le vedem acum şi tot ce se întâmplă în ţară. Sper că am făcut fericiţi mulţi oameni„, a declarat Sebastien Haller la finalul partidei.

„Sunt atât de fericit pentru Haller„, a reacţionat Kolo Toure pentru bbc.com.

Selecţionerul Coastei de Fildeş, Emerse Fae, a reuşit o performanţă incredibilă. El l-a înlocuit pe francezul Jean-Louis Gasset după faza grupelor, într-un moment în care „Elefanţii” s-au calificat in extremis în optimile de finală.

„Este mai mult decât o sărbătoare, nici nu realizez bine ce am făcut, când mă gândesc la tot ce am trăit. Am trăit miracole, am căutat cupa, pentru că nu am renunţat niciun moment. Ne-am bătut până la capăt, am ştiut să revenim din situaţii dificile.

Meciurile noastre au fost mereu complicate, am fost mereu obligaţi să revenim, fizic, mental, am fost obligaţi să forţăm rezervele noastre„, a declarat Emerse Fae. Didier Drogba, imagini de colecţie după ce Coasta de Fildeş a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni Didier Drogba a oferit imagini de colecţie după ce Coasta de Fildeş a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni, în urma finalei cu Nigeria (2-1), ce a putut fi urmărită live în AntenaPLAY. După ce a adus la începutul meciului pe gazon trofeul pentru care au luptat cele două forţe ale Africii, nebunia s-a dezlănţuit la finalul partidei. Jucătorii nu au uitat că Drogba a fost printre singurii care au fost alături de ei, când erau ca şi eliminaţi din competiţie. Qué momento. Costa de Marfil gana la Copa África y los jugadores van a abrazar a Didier Drogba.

Cuando estaban casi eliminados, Didier salió en defensa de los jugadores.

Nunca se bajó del barco. Y hoy son campeones. También es tuya, Didier.

pic.twitter.com/M1UgDMQ6pv

Toată echipa a venit să sărbătorească succesul alături de cel considerat unul dintre cei mai buni atacanţi africani din istorie. Asta după ce s-a bucurat ca un copil imediat după fluierul de final. „Această victorie este pentru jucătorii care au luptat pentru ţara noastră măreaţă. Acest trofeu este pentru toţi ivorienii care nu au încetat să spere", a spus Drogba, după finala Cupei Africii pe Naţiuni.

