Rareș Pop și Andrei Borza, reacții după FC Botoșani - Rapid 0-2! Ce așteptări au de la următorul meci - Antena Sport

De cealaltă parte, Andrei Borza a explicat că jucătorii de la Rapid au venit cu gândul doar la victorie la Botoșani. La rândul său, a vorbit și despre partida cu Hermannstadt și a transmis faptul că echipa este într-o formă excelentă, înaintea acesteia.

„Știam că o să fie un meci greu, de luptă. E o echipă care ne-a învins acum o lună. Am venit să luăm cele 3 puncte și să fim primii în clasament.

Am schimbat sistemul, avem altă determinare, mă bucur pentru asta.

(n.r. Ce așteptări ai pentru meciul cu Hermannstadt?) Să continuăm în direcția asta, ne pregătim bine, muncim, merităm”, a spus Andrei Borza.

Marius Şumudică a dezvăluit secretul revenirii Rapidului

Rapid a debutat cu dreptul în Cupa României, competiţie pe care Marius Şumudică vrea să o câştige în acest sezon. Giuleştenii s-au impus cu 2-0 în deplasarea de la Botoşani. Boupendza şi Rareş Pop au marcat golurile victoriei.

Marius Şumudică a fost extrem de mulţumit pentru evoluţia echipei sale şi l-a lăudat pe Boupendza, atacantul pentru care a insistat enorm.

„A fost un meci bun, am tratat competiţia ca atare. Am încercat să dau minute şi celorlalţi care nu au jucta. Îmi felicit jucătorii pentru atitudine, am făcut un meci foarte bun. Sunt mulţumit, importante sunt punctele. Ne aşteaptă un meci foarte greu cu Hermannstadt. Am schimbat sistemul, am mai legitimat nişte jucători. Pentru noi, campionatul a început de la meciul cu Farul, când am adus jucători noi.