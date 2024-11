Decizie finală în cazul lui Andrei Raţiu. Rayo Vallecano a anunțat ce se întâmplă cu transferul internaționalului român - Antena Sport

„(n.r. – Poate Rațiu să joace la Barcelona?) Da, bineînțeles. De ce să fie o pălărie mare pentru un jucător de națională din Europa, care a participat la Euro și joacă constant în La Liga. De ce să nu joace? El este un tip dezinvolt când e în teren.

Nu transpiră când vine mingea la el și e fundaș. Au mai jucat români la Barcelona, unii au fost și căpitani pe acolo, de ce nu un român la Barcelona? El este un fotbalist căruia nu îi este frică să joace fotbal.

Primele 10, 15 minute au fost foarte grele când am jucat cu Israel, el a fost fotbalistul care a împins jocul către poarta Israelului. El nu a fost sub presiune la un meci care era a fi sau a nu fi, ori pe cal, ori sub măgar.

El a dus fiecare acțiune periculoasă către poarta adversă și a împins jocul către poarta adversă”, a declarat Mihai Stoichiță.