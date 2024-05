Crawley s-a calificat în finala barajului de promovare în League One! Se va duela cu Crewe, live în AntenaPLAY - Antena Sport

VIDEO Crawley s-a calificat în finala barajului de promovare în League One! Se va duela cu Crewe, live în AntenaPLAY

Min. 80: MK Dons – Crawley Town 1-3. Oaspeţii conduc şi sunt aproape de de barajul de pe Wembley cu Crewe. Jay Williams şi Danilo Orsi cu o dublă au marcat pentru oaspeţi. Max Dean a marcat golul gazdelor.

Update 22:00: A început partida.

În marea finală pentru promovare se va duela cu câștigătoarea dublei Crawley Town – Milton Keynes Dons. Crawley a câștigat cu 3-0 manșa tur. Returul va fi astăzi, de la ora 21:45, în format LIVE VIDEO pe AntenaPLAY.

Doncaster – Crewe 0-2 (3-6 d.l.d) LIVE VIDEO

Update 00.55: Doncaster – Crewe 0-2 (3-6 d.l.d). Final de meci! Crewe a obținut calificarea la lovituri de departajare!

Update 00.40: Se vor executa lovituri de departajare pentru a se afla echipa care promovează!

Min. 90: Doncaster – Crewe 0-2! Se intră în prelungiri. Dramatism în returul barajului de promovare. Min. 16: Doncaster – Crewe 0-2! Start de coşmar de meci pentru gazde. Maxwell a fost autorul unui autogol. Min. 6: Doncaster – Crewe 0-1! Demetriou a avut nevoie de numai 6 minute pentru a marca. Min. 1: A început meciul Doncaster – Crewe! Învingătoarea dintre cele două echipe va evolua în ultimul act de pe Wembley cu Crawley Town sau MK Dons. Duelul retur va avea loc pe terenul lui Dons, sâmbătă, de la ora 21:45. În tur, Crawley s-a impus cu un categoric 3-0. La finalul sezonului regulat, au promovat direct în League One primele trei clasate, Stockport, Wrexham şi Mansfield. Următoarele patru echipe, MK Dons, Doncaster, Crewe şi Crawley Town luptă pentru al patrulea loc de promovare.

