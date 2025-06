Denis Alibec sună adunarea înaintea meciului cu Austria! Obiectivul tricolorilor : "Vom da totul" - Antena Sport

Denis Alibec le-a transmis un mesaj clar colegilor din echipa naţională înaintea meciului cu Austria. Noul atacant al celor de la FCSB nu se gândeşte decât la victorie în meciul de la Viena care va fi sâmbătă, de la ora 21.45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Mai mult, tricolorul nu vede alt deznodământ în afara calificării tricolorilor la World Cup 2026.

Denis Alibec a dezvăluit obiectivul tricolorilor în meciurile cu Austria şi Cipru. Cele 6 puncte sunt obligatorii pentru ca naţionala să rămână cu şanse de calificare la turneul final mondial de anul viitor.

Denis Alibec, mesaj de luptă înaintea meciului Austria-România

Denis Alibec spune că ar sacrifica orice pentru a merge cu România la World Cup 2026. “Nu ştiu dacă s-au dus (n.r. şansele în cazul unei înfrângeri cu Austria), dar vom merge în Austria să câştigăm, este singura solutie. Trebuie să ne revanşăm în faţa suporterilor pentru înfrângerea de acasă. Să ne arătăm nouă că ne putem bate cu echipele de nivelul de Campionat Mondial. Vom da totul pe teren şi vom merge acolo să câştigăm. Suntem foarte incarcaţi. Vrem să câştigăm aceste două meciuri şi după să ne luăm revanşa în faţa Bosniei”, a spus Denis Alibec, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Pe Denis Alibec nu-l interesează vacanţa. Ştie că după meciurile echipei naţionale trebuie să o ia de la capăt cu noua sa echipă, FCSB. A fost adus la campioană de către Gigi Becali pentru a contribui la calificarea echipei roş albastre în Champions League. Până la meciurile din cupele europene, Alibec vrea cele 6 puncte cu Austria şi Cipru. “Când vii la naţională, chiar nu mai contează vacanţa. Trebuie să vii mereu cu inima împăcată.

Fiecare jucător îşi doreşte să fie aici, aşa că nu avem de ce să ne plângem. Dacă vom face ce trebuie şi vom da totul pe teren, cu siguranţă putem câştiga. Am mai învins Austria. în trecut, şi o putem face şi acum. Cu siguranţă, ne va da aripi, pentru că am prinde o încredere fantastică şi ne-ar ajuta foarte mult în lupta pentru calificare”, a mai spus Alibec.