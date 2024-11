Drama prin care trece Mircea Rednic înainte de Dinamo-UTA Arad. ”Vin de la înmormântare!” - Antena Sport

Știam că Dorin Nicșa este bolnav, dar nu atât de grav. A avut o formă rară de leucemie, am înțeles că sunt doar trei cazuri pe an în România. Iar el avea 66 de ani, iar atunci organismul nu mai este atât de puternic și nu mai poate lupta. El spunea de mai multe luni că nu se simte bine, că este slăbit. Înainte să merg în Spania la meciul dintre Real Madrid și Barcelona am fost la Hunedoara. Am vorbit cu medicul care a avut grijă de el, însă n-am putut să-l mai văd în viață, nu m-au lăsat”, a declarat Ioan Andone, pentru prosport.ro.