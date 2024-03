Echipa cu care va semna Dănuţ Lupu imediat ce va ieşi din închisoare: "Ne rezolvăm o necesitate" - Antena Sport

„Tip soluţie: Soluţionare

Soluţia pe scurt: În baza art. 587 Cod procedură penală şi art. 95 din Legea nr. 254/2013, admite propunerea de liberare condiţionată formulată cu privire la persoana condamnată LUPU DĂNUŢ. În baza art. 100 Cod penal, dispune liberarea condiţionată a persoanei condamnate de sub puterea m.e.p.î. nr. 134/2023 emis în baza st. pen. nr. 79/2023 a Judecătoriei Cornetu, prin care a fost condamnat la pedeapsa de 7 luni şi 10 zile închisoare, dacă nu este arestat în altă cauză. Intervalul cuprins între data liberării condiţionate şi 17.05.2024 constituie termen de supraveghere.

Atrage atenţia petentului condamnat asupra prev. art. 104 Cod penal, respectiv posibilitatea revocării liberării condiţionate, în cazul în care va mai comite noi infracţiuni. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Ia act că a fost asistat juridic de apărător ales. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.03.2024”, se arată în Hotarârea 651/2024 07.03.2024.

Dumitru Dragomir sărea în ajutorul lui Dănuţ Lupu: „Va ieşi un om curat!”

Dumitru Dragomir anunţa anterior că sare în ajutorul lui Dănuţ Lupu, fostul jucător al lui Dinamo şi Rapid care a ajuns după gratii în luna octombrie. A ţinut să afirme că, de îndată ce fostul internaţional va fi eliberat, va face tot ce depinde de el pentru a-l face să depăşească marea încercare a vieţii.

”Își face detenția. Va ieși un om curat. Dacă am posibilitatea, am să-l ajut”, a declarat Dumitru Dragomir pentru iamsport.ro.

„Sunt cam singurul jucător din generaţia mea care am rămas însurat cu prima soţie. Din nefericire pentru ea, pe 5 octombrie, de ziua ei de naştere… de aia am ales să vin sâmbătă sau duminică (n.r. a izbucnit în plâns). Câteodată şi oamenii mari mai plâng. Nu prea am răspuns la telefon (n.r. plânge). Am primit foarte multe mesaje, le mulţumesc tuturor celor care mă încurajează.

Astea sunt legile în România, dacă au considerat că sunt un pericol public, ce să fac? Eu trebuie să mă duc să mă predau în 6 ore. Eu sunt plecat de o săptămână din ţară, o să vin zilele următoare. Dacă eu sunt plecat şi dovedesc că am plecat să îmi fac nişte analize, sănătatea unui om e mai importantă. Nu pot să vin decât sâmbătă sau duminică, mă vor aştepta oricum cu flori la aeroport. Glumesc acum”, spunea Dănuţ Lupu la fanatik.ro după decizia condamnării la închisoare cu executare.