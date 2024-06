Andrei Burcă, după România - Ucraina 3-0: "E un rezultat istoric, dar mai avem treabă"! Ce a spus despre partida cu Belgia - Antena Sport

Andrei Burcă, după România - Ucraina 3-0: "E un rezultat istoric, dar mai avem treabă"! Andrei Burcă şi Radu Drăguşin, în România - Ucraina 3-0 / Profimedia Images Andrei Burcă a fost în culmea fericirii după România – Ucraina 3-0. Fundaşul central al naţionalei a punctat că România a făcut un meci perfect din punct de vedere tactic. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Tricolorii au obţinut o victorie fantastică împotriva Ucrainei şi sunt foarte aproape să ocupe primul loc în grupă după prima etapă de la EURO 2024. Acest lucru depinde de rezultatul meciului Belgia – Slovacia, care începe la ora 19:00. Andrei Burcă, după România – Ucraina 3-0: „E un rezultat istoric, dar mai avem treabă”! Ce a spus despre partida cu Belgia „A fost senzaţional, asta ne-am dorit. Din preliminarii ne-am dorit foarte mult să venim la turneul final. Mă bucur foarte mult pentru băieţi, dar suntem conştienţi că mai avem treabă de făcut. E un rezultat istoric într-adevăr, dar mai avem treabă de făcut. Ştim ce avem de făcut, ne bucurăm, dar încă mai avem de muncit. Reclamă

Reclamă 4

Felicit toţi băieţii, Mister şi pe suporteri. Vorbeam după meci că ei au reuşit bătălia cu suporterii Ucrainei, că asta trebuie să facem şi noi pe teren.

Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să îi facem fericiţi (n.r: pe suporteri).

De 2 luni nu am mai jucat fotbal şi mă bucur că am reuşit să ţinem poarta intactă. Am făcut un joc defensiv foarte bun, un joc tactic foarte bun.

Reclamă

„Această victorie ne obligă să ridicăm ştacheta” Această victorie ne obligă să ridicăm ştacheta. (n.r: despre meciul cu Belgia) Ne dorim la fiecare meci victorie, când intrăm pe teren. Cu siguranţă o să pregătim foarte bine cu Mister partida. A fost un nivel foarte ridicat, de Champions League, de turneu final. Vom reveni cu acelaşi spirit pe teren. Noi trebuie să folosim acea siguranţă defensivă pentru că jucătorii din faţă pot rezolva un meci fiindcă au o calitate individuală extraordinară. Ne-am făcut cu toţii treaba, dar de mâine trebuie să muncim în continuare. Ne bucurăm, după acele amicale ştiţi ce s-a întâmplat în ţară. Sunt fericit pentru acei români care au fost alături de noi tot timpul şi care pot merge acasă mândri şi fericiţi că sunt români”, a declarat Andrei Burcă pentru Pro TV, după România – Ucraina 3-0. Nicolae Stanciu, reacţie cu lacrimi în ochi după golul fabulos din România – Ucraina 3-0: „Ceva ce trăieşti doar o dată în viaţă” Nicolae Stanciu a avut prima reacţie, cu lacrimi în ochi, după golul fabulos din România – Ucraina 3-0. Căpitanul României a fost desemnat omul meciului în succesul istoric din debutul tricolorilor la EURO 2024.

Stanciu a înscris un gol de poveste, cu care a deschis balul. După pauză au înscris şi Răzvan Marin Şi Denis Drăguş.

„Cred că după naşterea fetiţelor, e cea mai mare bucurie. Cred că ceea ce am trăit astăzi nu se mai poate repeta, e de neegalat. Vreau să le mulţumesc din suflet acestor suporteri minunaţi. Ceea ce ne-au făcut să simţim astăzi e ceva ce trăieşti doar o dată în viaţă. Sper că i-am făcut fericiţi şi mândri de noi. Am jucat pentru ţara noastră!

Mă bucur că mi-a ieşit astăzi, am zis că pentru mine nu e important să fiu pe lista marcatorilor. Tot ce îmi doresc e ca echipa naţională să aibă victorii. Nu ne interesează cine este marcatorul”, a declarat Nicolae Stanciu pentru sursa citată.

Edi Iordănescu a „rupt” blestemul familiei

România a avut un start fabulos la turneul final din Germania. A dat de pământ cu Ucraina şi are şanse uriaşe de a obţine calificarea în fazele eliminatorii. Mai are de jucat cu Belgia şi Slovacia.

Edi Iordănescu a reuşit o performanţă remarcabilă. A izbutit să îl depăşească chiar şi pe tatăl său, Anghel Iordănescu, şi să obţină a doua victorie a României la o ediţie de Campionat European. Prima îi aparţinuse lui Emeric Ienei. Anghel Iordănescu a fost pe banca României în 6 meciuri de la EURO, fără să reuşească să câştige.

De la EURO 2000 nu mai reuşise România să câştige un meci la un turneu final de Campionat European. Atunci, Chivu, Munteanu şi Ganea au scos oamenii pe străzi după o victorie cu 3-2 în faţa Angliei. Se întâmpla pe 20 iunie 2000.

Au urmat 7 meciuri ale reprezentativei României, perioadă în care s-au înregistrat 3 remize şi 4 înfrângeri. Acum, tricolorii au „spart gheaţa” şi au obţinut o victorie istorică împotriva Ucrainei.

Pentru jucătorii lui Edi Iordănescu urmează confruntarea cu Belgia, care va fi sâmbătă, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro.