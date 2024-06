Anghel Iordănescu i-a avertizat pe "tricolori", după România - Bulgaria 0-0! Ce le-a reproşat jucătorilor - Antena Sport

Anghel Iordănescu i-a avertizat pe „tricolori”, după România – Bulgaria 0-0. În penultimul meci înainte de EURO 2024, echipa lui Edi Iordănescu nu a reuşit un joc grozav.

„Tricolorii” mai au un singur meci de pregătire înainte de EURO 2024. Meciul România – Liechtenstein se joacă vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Anghel Iordănescu i-a avertizat pe „tricolori”, după România – Bulgaria 0-0: „Prea multă lejeritate”

Anghel Iordănescu este de părere că echipa a arătat bine în anumite momente, dar le-a reproşat tricolorilor faptul că s-au temut prea mult şi că au tratat mai multe faze cu lejeritate:

”Analiza nu o fac eu, ci staff-ul tehnic. O fac doar cei care sunt implicați direct. Din punctul meu de vedere, am arătat în unele momente foarte bine, am arătat că putem câștiga. Am văzut că am și ratat un penalty.

Undeva mi s-a părut că am jucat cu prea multă lejeritate, cu frică pentru a nu ne accidenta și pentru a pleca curați la Euro.