Radu Drăguşin, reacţie fermă după ce "tricolorii" au fost huiduţi în Ghencea: "Am adus o bucurie foarte mare!" - Antena Sport

Radu Drăguşin, reacţie categorică după ce "tricolorii" au fost huiduţi în Ghencea Radu Drăguşin, în timpul unui interviu pentru AntenaSport Radu Drăguşin a oferit o reacţie categorică, după ce „tricolorii" au fost huiduiţi de fani, la finalul duelului amical dintre România şi Bulgaria, disputat în Ghencea şi încheiat cu scorul de 0-0. Cel mai scump jucător român din istorie îşi doreşte ca suporterii să fie alături de echipa naţională în toate momentele. Radu Drăguşin a fost titular în penultimul test al naţionalei, înainte de EURO 2024. „Tricolorii" vor mai disputa un amical, cu Liechtenstein, înainte de a pleca în Germania. Duelul va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, vineri, de la ora 21:00. Radu Drăguşin, reacţie fermă după ce „tricolorii" au fost huiduţi în Ghencea Radu Drăguşin a transmis că meciul cu Bulgaria a fost un test folositor pentru România, din care „tricolorii" vor avea de învăţat. Fundaşul de la Tottenham le-a cerut suporterilor să fie alături de echipă, deoarece bucuria calificării la EURO 2024 a fost una uriaşă. De asemenea, Drăguşin a mai transmis că la Campionatul European, România va avea adversare de top şi speră ca echipa naţională să se ridice la un nivel bun. „Pentru noi, a fost un test folositor. Încercăm să luăm cât mai multe răspunsuri din aceste teste amicale, ne dau răspunsuri la jocul nostru, la ce trebuie să îmbunătăţim. Trebuie să le abordăm constructiv, să învăţăm din greşeli, să luăm lucrurile bune.

Şi astăzi am întâlnit un stadion plin, care ne-a susţinut, mai puţin la final, din păcate. La următorul meci, sper să avem un stadion şi mai plin, aşa am înţeles că va fi.

Oamenii care vin la stadion să ne susţină chiar şi când lucrurile nu merg bine, ne-am calificat împreună şi cred că bucuria pe care le-am adus-o este una foarte mare. Atunci când am suferit, am suferit ca o echipă şi vreau să cred că am suferit ca o ţară.

Este cel mai important turneu european, unde întâlneşti cele mai bune echipe din Europa. Nivelul va fi foarte ridicat şi sper să ajungem şi noi la acel nivel”, a declarat Radu Drăguşin, pentru AntenaSport.

Jucătorii echipei naționale, huiduiți după 0-0 cu Bulgaria Jucătorii echipei naționale au fost huiduiți după 0-0 cu Bulgaria! Tricolorii lui Edi Iordănescu au avut o prestație modestă în duelul de pe stadionul „Steaua”, iar fanii și-au exprimat nemulțumirea la finalul partidei. După un meci fără prea multe ocazii, fanii s-au revoltat și i-au huiduit pe jucătorii echipei naționale. În timp ce aceștia mergeau spre vestiare, fanii și-au exprimat nemulțumirea, având în vedere că prestația României nu a fost demnă de o națională calificată la un campionat european. Singura mare ocazie a României a venit în minutul 50. Atunci, Dennis Man a executat o lovitură de la 11 metri, dar portarul Bulgariei, Dyulgerov , a respins balonul. Tricolorii își pot repara „greșeala” la ultimul test înainte de EURO 2024, cu Liechtenstein. Așa cum a fost menționat anterior, partida va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.