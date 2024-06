"Ar fi cel mai frumos cadou de nuntă să nu poţi să ajungi la nuntă?" Ce a răspuns Ianis Hagi, înainte de EURO 2024 - Antena Sport

"Ar fi cel mai frumos cadou de nuntă să nu poţi să ajungi la nuntă?" Ce a răspuns Ianis Hagi Ianis Hagi, în timpul unui interviu - Antena Sport Ianis Hagi a fost întrebat dacă ar fi cel mai frumos cadou de nuntă să nu poat ă ajunge la nuntă şi răspunsul lui a fost unul realist, ţinând cont că evenimentul e programat în aceeaşi zi cu finala Campionatului European, pe 14 iulie. „Ar fi cel mai frumos cadou de nuntă să nu poţi să ajungi la nuntă?” Ce a răspuns Ianis Hagi „Deocamdată avem prima fază a Campionatului European. Sunt meciurile din grupe şi apoi discutăm. Nu cred că este neapărat acum o problemă să o discutăm. Avem meciul de mâine, avem primul meci de la EURO, cu Ucraina. Sunt multe chestii până la nuntă”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport. Ianis Hagi vrea să scoată românii pe străzi Ianis Hagi vrea şi el să scoată românii pe stradă, aşa cum a făcut-o tatăl său, în anii 90, alături de Generaţia de Aur. Pănă atunci, Ianis poate marca în România – Liechtenstein, ultimul meci înainte de EURO, care e vineri, de la ora 21:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. „Încă un test, au mai trecut două zile de antrenamente, în care ne-am pregătit pentru EURO 2024. Trebuie să ieşim toţi sănătoşi de pe teren şi apoi în linie dreaptă. Gândul nostru e să ajungem cât mai bine la Euopean. Vrem să ne iasă jocul cât mai bine. La EURO, trebuie să ne iasă rezultatele. Sper să îmi ajut echipa. Reclamă

Rolul meu pe teren e să ajut cu goluri sau pase de gol. Sper să facă fiecare diferenţa pe postul lui. Noi o luăm pas cu pas. Vrem să ieşim din grupe. Să ajungem în optimi şi vedem după aceea. Nunta mea nu e acum o problemă pe care să o discutăm. Avem primul meci cu Ucraina, sunt multe chestii până la nuntă.

Am visat să fac performanţă cu echipa naţională, am visat să scoatem oamenii în stradă, am visat să mă bucur. Am scos lumea în stradă în 2019, la Juniori, dar ştim ce impact ar fi la seniori. Deocamdată ne planificăm victoriile”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.