Ciprian Marica e convins că un tricolor ar face faţă la Barcelona: "Nu înţeleg de ce nu-l ia mai repede" - Antena Sport

Ciprian Marica (39 de ani), fost tricolor şi acţionar la clubul Farul, deţinut de Gică Hagi, este convins că un jucător al naţionalei, Andrei Raţiu (27 de ani) ar face faţă la Barcelona.

S-a tot vorbit despre interesul Barcei pentru Raţiu, dar transferul nu s-a făcut în cele din urmă. Pe lista cluburilor interesate de Raţiu ar mai fi fost Liverpool, Fiorentina, Lazio, AS Roma sau AC Milan. Raţiu ar urma să ajungă la Villareal, club la care a mai evoluat.

Ciprian Marica e fan Andrei Raţiu! Nu înţelege de ce Barcelona nu l-a transferat deja

“Ce calitate are, ce fotbalist e (n.r: Andrei Raţiu)! Poate se potrivește mai puțin la noi, dar la Barcelona ar picta. Ce calitate are, ce capacitate de efort! Nu înțeleg de ce nu-l ia Barcelona mai repede! Jur! E peste Kounde. Ok, neglijează partea defensivă, are nevoie de un sistem care să fie mult mai ofensiv, ca la Barcelona.

La națională era singurul care avea forță să ajungă în față. Câteodată neglijează defensiva, da… Dar a reușit să fie cel mai bun fundaș dreapta din La Liga. E întâmplător? Nu cred”, a declarat Ciprian Marica pentru gsp.ro.

Andrei Raţiu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 12 milioane de euro. Sezonul trecut, a evoluat în 35 de partide în campionat pentru Rayo Vallecano, marcând două goluri şi reuşind 3 assist-uri.