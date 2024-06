"Au jucat prost!" Concluziile lui Mircea Lucescu după România - Bulgaria 0-0! Sfat important pentru tricolorii lui Edi Iordănescu - Antena Sport

Rațiu a urcat greșit în atac. Și fundașul și extrema erau pe aceași linie, noi am jucat mult cu schimbări de direcție. Fundașul care făcea 60 de metri la învăluire, când se întorcea înapoi îi făcea cu dificultate. Dar sunt niște lucruri care se pot pune la punct.

Băieții ar fi trebuit să uite ce au reușit și să se gândească la ce ar trebui să vină. Mă supără că jucătorii noștri joacă foarte puțin la echipele de club. Ritmul unei competiții nu poate fi susținut pe bancă”, a spus Mircea Lucescu, la digisport.ro.

Anghel Iordănescu i-a avertizat pe „tricolori”, după România – Bulgaria 0-0: „Prea multă lejeritate”

Anghel Iordănescu este de părere că echipa a arătat bine în anumite momente, dar le-a reproşat tricolorilor faptul că s-au temut prea mult şi că au tratat mai multe faze cu lejeritate:

”Analiza nu o fac eu, ci staff-ul tehnic. O fac doar cei care sunt implicați direct. Din punctul meu de vedere, am arătat în unele momente foarte bine, am arătat că putem câștiga. Am văzut că am și ratat un penalty.

Undeva mi s-a părut că am jucat cu prea multă lejeritate, cu frică pentru a nu ne accidenta și pentru a pleca curați la Euro.

A fost un test util pentru staff-ul tehnic, prin care pot trage concluziile. Urmează un ultim meci amical, în care vor fi folosiți și jucătorii care n-au jucat azi (n.r. cu Bulgaria)”, a spus Anghel Iordănescu, la finalul meciului din Ghencea.