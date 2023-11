Ce a spus Edi Iordănescu despre criticile din această campanie, după ce România a încheiat grupa de calificare la EURO pe locul 1 - Antena Sport

Reclamă

Cum am spus şi imediat după meci, meritul meu e că am crezut în ei şi am reuşit să îi fac să înţeleagă ce pot realiza împreună.

Nu au fost momente uşoare, nu cred că meritam multe dintre jigniri, criticile mi le-am însuşit tot timpul. Critica te motivează.

Nu sunt supărat, mergem mai departe şi ce rămâne e că mergem la turneul final. Mergem la EURO fără înfrângere.

„Am încredere în absolut toţi jucătorii de la naţională”

(n.r.: V-a ieşit cu Denis Alibec) E un mesaj al meu pentru grup, că am încredere în absolut toţi. Am schimbat 5 jucători.

Motive sunt mai multe, în principal că nu avem experienţă să jucăm după 3 zile.

Suntem o familie, toţi care sunt aici sunt jucători în care credem enorm şi ar fi bine ca toţi românii să creadă la fel de mult. A fost un stadion full, m-am bucurat foarte mult pentru că ştiam că avem obligaţia să terminăm cu capul sus. Am avut un adversar foarte bun, analizaţi unde joacă aceşti jucători şi după aceea gândiţi-vă ce au realizat băieţii mei. „M-am dezvoltat, am mai multă experienţă acum” Calitatea de a fi cu toţii umili şi a găsi soluţiile ne-a ajutat pe toţi să ne dezvoltăm. Şi eu m-am dezvoltat, am mai multă experienţă acum. (n.r.: Colorăm Germania în galben?) Băieţii şi-au făcut datoria faţă de suporteri, suporterii au răspuns, acum (n.r.: la EURO) e rândul suporterilor. (n.r.: Mesajul pentru români) Cel mai important mesaj ăsta este, să fie mândri de băieţii lor. România, echipa naţională, le-a făcut un cadou românilor. Hai, România!”, a declarat Edi Iordănescu după România – Elveţia 1-0, meci transmis pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Sărbătoare la finalul meciului dintre România și Elveția! „Tricolorii” s-au bucurat alături de fani după 1-0 pe Arena Națională Sărbătoare la finalul meciului dintre România și Elveția! Jucătorii lui Edi Iordănescu s-au bucurat alături de fanii prezenți pe Arena Națională, după ce au învins selecționata din „Țara Cantoanelor” cu scorul de 1-0! Reclamă

Partida care a contat pentru ultima etapă a Grupei I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024 a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY! După acest rezultat, „tricolorii” și-au câștigat grupa de calificare.

După fluierul final al partidei, jucătorii echipei naționale au desfăcut șampania și s-au bucurat pentru performanța reușită alături de suporterii prezenți pe stadion. Aceștia au făcut înconjurul stadionului și au fost felicitați de fanii din tribune, care au rămas minute în șir pe locurile lor, chiar și după ce partida se încheiase.

În cadrul meciului, singurul gol a fost marcat de Denis Alibec, în minutul 50. După o fază de excepție care a făcut șah mat apărarea elvețienilor, atacantul echipei naționale a trimis balonul, printr-o lovitură de cap, direct în plasa porții, rămasă goală după ce portarul a fost prins pe picior greșit, având în vedere creativitatea jucătorilor.

Totodată, având în vedere victoria de senzație a „tricolorilor”, România și-a câștigat grupa de calificare și va face parte din urna a 2-a la tragerea la sorți a grupelor Campionatului European. Acesta va avea loc pe data de 2 decembrie, la Hamburg și va începe de la ora 19:00.

Denis Alibec a marcat după o fază superbă în România – Elveţia

Denis Alibec a marcat după o fază superbă în România – Elveţia. În minutul 50 al meciului, Nicolae Stanciu a centrat pentru Olimpiu Moruţan, acesta a recentrat cu capul pentru Denis Alibec, iar atacantul naţionalei a reluat perfect, cu poarta goală. România – Elveţia a fost LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Cei 50.000 de fani ai naţionalei sunt în culmea fericirii după ce Denis Alibec a deschis scorul. Ne trebuia doar un egal pentru a câștiga grupa, dar elevii lui Edi Iordănescu au reușit o victorie fabuloasă, sub ochii a zeci de mii de fani!

România a încheiat preliminariile cu 22 de puncte, 6 victorii şi 4 egaluri, în timp ce Elveţia a rămas cu cele 17 puncte pe care le avea înaintea acestui meci de pe Arena Naţională.

Tot în a doua repriză, în minutul 55, a fost o fază controversată. Florinel Coman a căzut în careu şi s-a cerut penalty pentru România, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.