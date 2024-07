Cele două variante de selecționer dintre care va alege Răzvan Burleanu, după refuzul lui Gică Hagi - Antena Sport

Acestea sunt cele două variante de selecționer dintre care va alege Răzvan Burleanu, după refuzul lui Gică Hagi. Președintele FRF avea încredere că îl va convinge pe „Rege”, iar acum este în dificultate.

Burleanu a insistat mai întâi la Edi Iordănescu, dar acesta a decis să nu își mai prelungească contractul după EURO 2024. A negociat apoi cu Gică Hagi la Constanța, fără succes.

Cele două variante de selecționer dintre care va alege Răzvan Burleanu

Șeful fotbalului românesc l-a dorit și pe Mircea Lucescu, însă antrenorul în vârstă de 79 de ani nu ia în calcul o astfel de provocare. Nici Cristi Chivu, liber de contract, nu este o opțiune pentru Burleanu.

Din informațiile AS.ro, președintele FRF mai are are două variante la dispoziție. Răzvan Burleanu are de ales între Adrian Mutu și Mirel Rădoi. Cu aceștia urmează să discute în următoarele zile și să le propună să vină pe banca naționalei României.

Mirel Rădoi ar putea reveni după trei ani la naționala României. El a plecat de pe banca selecționatei tricolore după preliminariile CM 2022. „Această campanie este un eșec personal”, spunea atunci Rădoi.