"Gică Hagi, Mircea Lucescu sau Mutu selecționer?" Adi Mutu nici nu a stat pe gânduri și a avut o reacție categorică - Antena Sport

„Gică Hagi, Mircea Lucescu sau Mutu selecționer?„, a fost întrebarea la care Adi Mutu a răspuns imediat. „Briliantul” ar fi pe lista scurtă a lui Răzvan Burleanu pentru a prelua postul rămas vacant după plecarea lui Edi Iordănescu.

Adi Mutu îl vrea totuși pe Gică Hagi la conducerea naționalei României. Își dorește ca „Regele” să revină, după 23 de ani, pe banca tricolorilor.

„(Gică Hagi, Mircea Lucescu sau Adi Mutu selecționer?) Pe Hagi! Nu am ce să zic prea multe. Am și declarat-o în nenumărate rânduri că Hagi… e timpul lui și el ar trebui să fie antrenorul echipei naționale. Eu sper să accepte. Are aproape 60 de ani și e timpul să califica România la Cupa Mondială.

Nu am vorbit cu Gică zilele astea, am vorbit la nunta lui Ianis. Părea puțin obosit de tot ce se întâmpla la Farul. Eu cred că va accepta, sper! De ce? Pentru că dacă nu accepta ar fi spus-o direct cum a făcut-o prima dată.

Eu cred că e timpul lui. Echipa națională la EURO 2024 ne-a unit pe toți, iar eu cred că Hagi poate să ducă mai departe această unitate națională. El chiar merită, e pregătit din toate punctele de vedere„, a declarat Adi Mutu la fanatik.ro.