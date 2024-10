Daniel Pancu, prima reacție după Muntenegru U21 - România U21 2-6. Mesaj pentru Louis Munteanu, după hattrick-ul atacantului - Antena Sport

Daniel Pancu, prima reacție după Muntenegru U21 - România U21 2-6 Daniel Pancu / Profimedia Daniel Pancu a oferit prima reacție după Muntenegru U21 – România U21 2-6. Selecționerul „tricolorilor mici” nu s-a ferit de cuvinte și și-a lăudat jucătorii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România U21 a făcut spectacol în meciul cu selecționata similară a Muntenegrului. Partida, care a avut o miză uriașă în preliminariile pentru EURO U21 din 2025, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Daniel Pancu, prima reacție după Muntenegru U21 – România U21 2-6 Louis Munteanu, Rareș Ilie, Octavian Popescu și Mihnea Rădulescu au marcat pentru reprezentativa U21. După meci, Daniel Pancu a transmis faptul că nu se aștepta ca echipa națională U21 să aibă parte de un meci ușor în Muntenegru și și-a lăudat elevii pentru prestația reușită. De asemenea, selecționerul a avut un mesaj și pentru Louis Munteanu. Pancu a transmis că speră ca atacantul să marcheze 3 goluri și în următoarele partide. Reclamă

Reclamă

„Totul se demonstrează pe teren, sunt tineri, dar trebuie să fie mai puțină inconstanță și mai multă calitate. Eu cu toți fotbaliștii am o relație specială, chiar și cu Tavi Popescu.

Eu sper să dea Louis Munteanu tot trei goluri și la următoarele meciuri. La toți încerc să le transmit că și eu am fost un jucător de mare calitate la vârsta lor, capricios și cu cât am reușit să rezolv mai multe probleme, am ajuns la un nivel înalt și la echipa națională mare.

Nu mă așteptam să fie ușor cu Muntenegru, dar noi am arătat foarte bine. Mă gândesc la mai multe lucruri împotriva Elveției, nu putem să jucăm la egal, pentru că atacă foarte bine elvețienii”, a spus Daniel Pancu, la digisport.ro.

Reclamă

Louis Munteanu a făcut spectacol în meciul cu Muntenegru U21 Louis Munteanu a reuşit un hat-trick în meciul Muntenegru U21 – România U21 2-6, din preliminariile EURO U21 2025. Tricolorii lui Daniel Pancu au obţinut o victorie extrem de importantă care îi duce, provizoriu, pe primul loc al grupei de calificare. Louis Munteanu a făcut spectacol total în Muntenegru. Atacantul celor de la CFR Cluj a reuşit un hat-trick în partida de vineri după-amiază. Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 16 şi a reuşit dubla în minutul 27, readucând naţionala în avantaj. După ce Rareş Ilie şi Octavian Popescu au marcat şi ei în debutul reprizei secunde, Muntenegru a redus din diferenţă în minutul 70. Păstrat în teren de Daniel Pancu, Louis Munteanu a reuşit hat-trick-ul în minutul 74, atunci când a marcat cu un voleu din afara careului, după centrarea lui Silaghi. În cele din urmă, Daniel Pancu l-a scos pe Munteanu de pe teren în minutul 78, în locul său fiind introdus Blănuţă. În minutul 90, Mihnea Rădulescu a stabilit scorul final, cu un lob peste portar. Până la meciul cu Muntenegru, Louis Munteanu avea un singur gol marcat la naţionala de tineret a României. Atacantul clujenilor se află într-o formă foarte bună, el marcând şi înaintea pauzei internaţionale, în meciul de pe teren propriu al echipei sale câştigat cu Poli Iaşi. De la venirea la CFR cluj, el şi mai trecut în cont două duble, cu Unirea Slobozia şi FCSB. În prezent, el este cotat la 1,8 milioane de euro pe transfermarkt.com.

Reclamă