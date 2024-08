"De zece ori mai puţin!" Mircea Lucescu, anunţ incredibil despre salariul negociat cu FRF: "Îl luam într-o lună în altă parte" - Antena Sport

Mircea Lucescu a făcut un anunţ incredibil despre salariul negociat cu şefii FRF. „Il Luce” ar fi acceptat chiar să vină gratis la naţionala României, dar a fost refuzat de Răzvan Burleanu şi Mihai Stoichiţă.

În cele din urmă, antrenorul în vârstă de 79 de ani a cerut un salariu similar cu cel primit de predecesorii săi: Cosmin Contra, Mirel Rădoi şi Edi Iordănescu. Lucescu a dezvăluit că salariul anual este mai mic decât cel pe care îl primea, într-o singură lună, la Dinamo Kiev sau selecţionata Turciei.

Mircea Lucescu, anunţ incredibil despre salariul negociat cu FRF

„Nu a existat negociere privind condiţiile financiare, ar fi vrut să antreneze gratis, este încă o dovadă de responsabilitate şi angajament. Vrem să tratăm acest moment cu seriorizitate şi profesionalism„, a declarat Răzvan Burleanu.

Cel mai titrat antrenor român asigură că nu a fost interesat în niciodată de partea financiară şi că îşi doreşte doar să facă performanţă sub tricolor.

„Eu aşa am spus că vin gratis, dar mi s-a spus că nu se poate. Eu vin gratis din respect pentru naţională. Am zis că vreau exact ca ceilalţi dinaintea mea. De zeci ori mai puţin decât prin alte părţi. De bani nu cred că mai am nevoie, nu am fost niciodată aşa! Pe mine nu m-a interesat, nu am scos o vorbă. Cât credeţi că merit, nu vreau să fiu invidiat de nimeni. Vreau doar să facem performanţă!