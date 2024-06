Decizia luată de Edi Iordănescu după ce România a fost învinsă cu 2-0 de Belgia la EURO 2024! - Antena Sport

Decizia luată de Edi Iordănescu după ce România a fost învinsă cu 2-0 de Belgia la EURO 2024! Edi Iordănescu, la meciul cu Ucraina / Profimedia Images Decizia luată de Edi Iordănescu după ce România a fost învinsă cu 2-0 de Belgia la EURO 2024 este una care îi va face fericiţi pe tricolori. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Edi Iordănescu a hotărât să le permită familiilor jucătorilor naţionalei să petreacă 4 ore cu fotbaliştii României. Din informaţiile AntenaSport, familiile jucătorilor vor sta alături de aceştia pe terasa hotelului în care sunt cazaţi tricolorii. Decizia luată de Edi Iordănescu după ce România a fost învinsă cu 2-0 de Belgia la EURO 2024! Ulterior, jucătorii naţionalei se vor odihni o oră, iar pe urmă se vor pregăti în sala de forţă. Edi Iordănescu a punctat, la conferinţa de presă de după meciul pierdut cu Belgia, că va fi extrem de importantă refacerea în vederea partidei decisive cu Slovacia. „(n.r. Putem juca la egal în ultimul meci, un rezultat care ne ajută?) În primul rând va fi o provocare să ne recuperăm, pentru că avem o zi în minus faţă de Slovacia. Trebuie să ne recuperăm ca să putem să facem efort. După care jucăm ca să ne calificăm. Reclamă

Reclamă 4

E o situaţie foarte complicată. E cea mai complicată grupă, cu siguranţă. E primul moment în care ne vom uita şi la rezultat, la ce avem nevoie. Până acum ne-am uitat doar la jocul nostru. Vreau să amintesc ceva tuturor. Echipa asta mai bine de doi ani a fost neînvinsă. Azi ne-a învins o forţă a Europei. Vedeţi că au început cu 5 jucători din Premier League, cu ritm, cu intensitate. A trebuit să compensăm, să facem efort, să ne sacrificăm, să ne batem pentru orice minge. De multe ori am pierdut duelurile. Şi asta s-a văzut, sunt conştient, suntem conştient cu toţii. Dar avem capacitatea să ne ridicăm. Pentru că am făcut-o de prea multe ori ca să nu o facem şi peste 4 zile”, a declarat Edi Iordănescu la conferinţa de presă de după meciul Belgia – România 2-0.

„Avem nevoie de solidaritate şi de unitate”

„Avem nevoie în continuare de solidaritate şi avem nevoie de unitate pentru că suntem în continuare pe primul loc şi suntem la mâna noastră.

Prin comparaţie cu primul meci, am văzut mult mai multă spectaculozitate. Am văzut alt angajament, alt ritm, alte dueluri, dar asta nu a fost neapărat în favoarea noastră. În final am pierdut, chiar dacă puteam să gestionăm un pic mai atent. Situaţii au fost. Radu Drăguşin, Mihăilă, care putea să scape singur cu portarul cu puţină inspiraţie. Raţiu, la fel, care cu un control mai precis putea să finalizeze, Dennis Man, singur cu portarul. Am avut situaţiile noastre. La nivelul ăsta trebuie să marchezi dacă vrei să produci ceva.

Reclamă

Noi încercăm mereu să ne depăşim limitele. Am încredere totală în grup şi sunt sigur că grupul are toată capacitatea, împreună cu noi toţi, care suntem alături de ei, să facem un joc bun în ultimul meci şi să scriem istorie pentru România. Suntem în grafic, chiar dacă suntem trişti”, a mai transmis Edi Iordănescu la conferinţa de presă. „Poate România să se califice?” Kevin De Bruyne a răspuns fără să ezite, după victoria Belgiei la EURO 2024 Kevin De Bruyne a răspuns fără să ezite, după victoria Belgiei la EURO 2024, atunci când a vorbit despre şansele României de calificare în optimile de finală. După o victorie în primul meci, 3-0 cu Ucraina, România a pierdut în etapa secundă contra Belgiei, care s-a impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Tielemans şi De Bruyne. La finalul partidei, Kevin De Bruyne a fost întrebat dacă „tricolorii” lui Edi Iordănescu se mai pot califica în optimile de finală ale turneului final din Germania, iar starul lui Manchester City a răspuns fără să ezite: „Da, poate. Eu cred că poate să se califice”, a spus Kevin De Bruyne, la finalul meciului, în exclusivitate pentru AntenaSport.