"Poate România să se califice?" Kevin De Bruyne a răspuns fără să ezite, după victoria Belgiei la EURO 2024 - Antena Sport

Kevin De Bruyne a răspuns fără să ezite, după victoria Belgiei la EURO 2024 Kevin De Bruyne, în Belgia - România / Profimedia Kevin De Bruyne a răspuns fără să ezite, după victoria Belgiei la EURO 2024, atunci când a vorbit despre şansele României de calificare în optimile de finală. După o victorie în primul meci, 3-0 cu Ucraina, România a pierdut în etapa secundă contra Belgiei, care s-a impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Tielemans şi De Bruyne. „Poate România să se califice?" Kevin De Bruyne a răspuns fără să ezite, după victoria Belgiei la EURO 2024 La finalul partidei, Kevin De Bruyne a fost întrebat dacă „tricolorii" lui Edi Iordănescu se mai pot califica în optimile de finală ale turneului final din Germania, iar starul lui Manchester City a răspuns fără să ezite: „Da, poate. Eu cred că poate să se califice", a spus Kevin De Bruyne în exclusivitate pentru AntenaSport, la finalul meciului. Kevin De Bruyne este de părere că echipa sa a jucat mai bine decât în partida cu Slovacia şi crede că Belgia ar fi trebuit să înscrie mai multe goluri:

„Cred că am jucat puțin mai bine decât în primul meci. Am creat puțin mai mult. La începutul reprizei secunde am avut câteva ocazii.

Ar fi trebuit să înscriem puțin mai mult, dar energia a fost acolo și performanța a fost bună.

Cred că azi am jucat puțin mai ofensiv. Am reușit să-l trimitem pe Castagne sus pe dreapta și l-am găsit adesea pe Dodi Lukebakio între linii”, a mai spus starul lui Manchester City, citat de voetbalnieuws.be.

Belgia – România 2-0. „Tricolorii” au rămas pe primul loc în „grupa morţii” de la EURO 2024. Tielemans şi De Bruyne au marcat Meciul de la Koln a început cu belgienii în atac şi, în minutul 2, tabela s-a modificat. Lukaku i-a pasat lui Youri Tielemans, iar acesta a înscris cu un şut din afara careului. Tricolorii au replicat în minutul 5, când Radu Drăguşin a trimis cu capul, la un corner, iar portarul Casteels a scos de sub bară. Niţă a respins în corner un şut al lui Lukebakio, în minutul 18, pentru ca portarul nostru să respingă şi execuţia din 7 metri a lui Doku. La reluare, Man şi Mihăilă au încercat poarta lui Casteels, în minutele 48 şi 49, dar fără succes. Răzvan Marin i-a pasat lui Raţiu, în careul belgian, dar Vertonghen i-a suflat mingea românului, în minutul 59. După numai cinci minute Lukaku a primit şi a scăpat singur înscriind cu un şut la colţul scurt, dar golul atacantului belgian a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Lukaku a ajuns la al treilea gol anulat în două meciuri disputate la Euro 2024, iar în minutul 66 tot el a şutat din careu, însă Niţă a respins. Man s-a aflat în faţa golului, în minutul 68, dar a ezitat şi Casteels a intervenit. Belgienii au înscris al doilea gol în minutul 80, prin De Bruyne, iar tricolorii au ratat prin Alibec, care a trimis spre poartă, dar Castagne a salvat. Niţă s-a mai remarcat odată, la şutul lui Lukaku din minutul 89 şi meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru Belgia.