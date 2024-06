Denis Alibec, plin de încredere înainte de debutul României la EURO: "Aş vrea să ajungem în finală"! Mesaj pentru Edi Iordănescu - Antena Sport

Denis Alibec, plin de încredere înainte de debutul României la EURO Denis Alibec / captura FRF TV Denis Alibec e plin de încredere înainte de debutul României la EURO 2024. Atacantul naţionalei crede că România va obţine rezultate mult mai bune decât la EURO 2016. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alibec a fost în lotul României şi la EURO 2016. Atacantul naţionalei mizează pe forţa grupului. Legat de grupa României, Alibec l-a numit pe Kevin De Bruyne „vedeta grupei”. Denis Alibec, plin de încredere înainte de debutul României la EURO „Cum e să reprezinţi naţionala la EURO, după 8 ani de absenţă? Au fost 8 ani lungi. Chiar dacă am fost în 2016, simt că acum putem să facem o figură mult mai frumoasă. Suntem încrezători şi mândri în acelaşi timp că suntem aici. (n.r.: Cum a fost perioada aceasta de pregătire, ai avut mici probleme, a trebuit să te antrenezi şi singur…) Aproape numai singur m-am antrenat. Aproape nu-mi venea să cred că m-am accidentat iar şi că aş putea să ratez turneul final. Dar sunt pe drumul cel bun şi cred că o să pot să joc. Reclamă

Reclamă 4

(n.r.: Ce limite ţi-ai propus să depăşeşti la acest turneu faţă de cel din 2016) În primul rând aş vrea să joc mai mult şi, cu siguranţă, voi da totul în acele minute (n.r.: în care va juca)

(n.r.: despre obiectivul naţionalei şi al lui personal) Aş vrea să ajungem şi în finală dacă se poate. Trebuie să o luăm meci cu meci şi să câştigăm punctele necesare pentru a merge mai departe.

„Trebuie să ne ridicăm la nivelul ucrainenilor”

(n.r.: despre meciul cu Ucraina) Ştim toate cele 3 echipe, le ştim jucătorii, stilul de joc. Sunt 3 echipe foarte bune. Ucraina are jucători în top 5 campionate din lume şi cred că va fi un meci frumos. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor.

Reclamă

(n.r.: Este vreun jucător din echipa Ucrainei sau a Belgiei de care simţi că trebuie să ne fie teamă sau la care trebuie să fim foarte atenţi?) Nu cred că trebuie să ne fie teamă de cineva. Sunt jucători foarte importanţi ai Europei şi cred că De Bruyne este vedeta grupei, ca să spun aşa. Suntem foarte uniţi, unitatea ne va ajuta foarte mult. Suntem o familie, avem talent şi am arătat că nu renunţăm niciodată. (n.r.: Ai putea să faci o comparaţie între Anghel Iordănescu şi Edi Iordănescu?) O comparaţie nu pot să fac, nu sunt în măsură, dar sper ca Mister Edi să aibă mai multă încredere în mine”, a declarat Denis Alibec într-un interviu pentru FRF TV. Naţionala României a plecat cu trenul spre Munchen! Tricolorii şi selecţionerul Edi Iordănescu, păziţi atent de oamenii legii Naţionala României a plecat cu trenul spre Munchen! Tricolorii şi selecţionerul Edi Iordănescu au fost păziţi foarte atent pe peron de către oamenii legii. Poliţia germană şi Jandarmeria română s-au asigurat că totul este în regulă, până să intre naţionala în tren, şi chiar şi după aceea. Selecţionerul României, Edi Iordănescu, ce împlineşte astăzi 46 de ani, a făcut cu mâna pe peron. Jucătorii naţionalei, selecţionerul şi întregul staff al României vor ajunge la Munchen, acolo unde luni echipa noastră va debuta la EURO 2024.

România va întâlni Ucraina luni, de la ora 16:00, pe stadionul Allianz Arena. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mesajul lui Edi Iordănescu înainte de debutul României la EURO 2024!

„În pragul debutului României la EURO 2024, vreau să vă împărtășesc entuziasmul și determinarea echipei noastre. Știm că fiecare dintre voi trăiește cu sufletul alături de noi aceste momente pline de emoție.

Misiunea noastră, mai presus de orice obiectiv, este să aducem bucurie în inimile românilor. Am ajuns aici prin muncă, pasiune și sacrificiu. Am pregătit totul cu energie pozitivă și responsabilitate, pentru a obține maximum din această experiență extraordinară. Fiecare jucător este pregătit, echipa este pregătită. Dacă vom reuși să ne îndeplinim visul, nu va fi o surpriză pentru mine. Iar dacă lucrurile nu vor merge cum ne dorim, responsabilitatea îmi revine în totalitate. Dar am convingerea că suntem gata de luptă!

Sunt mândru de munca și dăruirea băieților noștri. Au dat totul în preliminarii și în pregătirea turneului final și sunt sigur că vor da totul și în meciuri.

Întăriți de gândurile bune ale românilor de acasă și din întreaga lume, suntem o singură inimă! Și batem pentru România!”, a transmis Edi Iordănescu, potrivit frf.ro.

Lotul României pentru EURO 2024

PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0));

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).