Edi Iordănescu, reacţie fabuloasă după Columbia - România: "Dacă erau mai multe minute, câştigam" - Antena Sport

Nu întâmplător au bătut Spania, au bătut Germania, au bătut Brazilia. Şi dacă vă uitaţi la meciurile lor de calificare pentru Campionatul Mondial, au făcut jocuri foarte-foarte bune.

Un test de maturitate, mi-am dorit, le-am spus şi băieţilor că trebuie să jucăm dezinvolt, să vedem unde suntem şi da, am tratat ca un test. Am vrut să vedem mai mulţi jucători, am experimentat nişte lucruri, ne-am asumat.

Mă bucur că echipa nu a cedat şi ca, de fiecare dată, cum ne-a obişnuit în ultimii ani, nu renunţă şi dă totul”, a declarat Edi Iordănescu după Columbia – România 3-2.

Anunţul lui Edi Iordănescu despre viitorul lui la naţională! Ce a spus despre contractul cu FRF

Anunţul lui Edi Iordănescu despre viitorul lui la naţională a venit după meciul Columbia – România 3-2, transmis pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Edi Iordănescu a subliniat că este deschis să meargă la negocieri cu oficialii Federaţiei Române de Fotbal. După cum se ştie, FRF îşi doreşte ca Edi Iordănescu să rămână selecţioner şi după EURO 2024.

„(n.r.: despre continuarea la naţională şi după EURO 2024) Vedem în perioada următoare, pentru mine foarte important este să analizăm ce s-a întâmplat în aceste două jocuri, să tragem şi noi concluziile, staff-ul. Revedem jocurile la rece, tragem concluziile şi vedem ce e de făcut în continuare. După care, bineînţeles, dacă voi fi solicitat pentru o discuţie, o voi face. Dar focusul nostru rămâne pentru ce avem de făcut din punct de vedere tehnic şi nu pentru contractul meu. Asta e realitatea!”, a declarat selecţionerul Edi Iordănescu, în exclusivitate pentru AntenaSport, după Columbia – România 3-2.

A fost spectacol total în tribune pe stadionul lui Atletico Madrid, la super-amicalul disputat de România cu Columbia.