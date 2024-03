Anunţul lui Edi Iordănescu despre viitorul lui la naţională! Ce a spus despre contractul cu FRF - Antena Sport

Edi Iordănescu e de părere că Ianis Hagi merită să joace mai mult şi la echipa de club. Selcţionerul României a analizat şi prestaţia echipei din meciul cu Columbia şi a spus că este mulţumit.

„A fost un test foarte util. Şi mi l-am dorit, aşa cum am spus şi înaintea jocului. Este o echipă completă. Are forţă, viteză, tehnică şi cultură tactică pentru că au jucători care joacă în Europa. E o forţă, nu întâmplător au câştigat împotriva Germaniei, Spaniei şi Braziliei. Asta am vrut, să ne chinuie puţin. Am primit răspunsuri la întrebările pe care le aveam. Am folosit aceste două jocuri din toate punctele de vedere ca nişte teste.

„Nici Brazilia, nici Spania şi nici Germania nu au tras pe poarta Columbiei mai mult de 3 ori”

Statistica ne-a spus că nici Brazilia, nici Spania şi nici Germania nu au tras pe poarta Columbiei mai mult de 3 ori. Noi am tras de 4 ori. Am primit gol foarte rapid, după o acţiune pe care trebuia să o finalizăm. Am primit gol repede şi ne-am pierdut un pic încrederea. În repriza a doua am încercat altceva. Banca a intrat foarte bine, am avut situaţii, puteam să mai marcăm. Una peste alta eu mă declar mulţumit.

Suntem la un nivel şi mai trebuie să creştem. Columbia este o forţă mondială. E foarte important ca băieţii să meargă la cluburi şi să joace cât mai mult. Nu poţi să fii la nivelul acesta decât dacă alergi, dacă poţi să te lupţi. Avem şi excepţii de la regulă. Ianis, în ciuda minutelor extrem de puţine de la club, a intrat şi a impactat imediat şi a fost jucătorul care a transmis încredere şi personalitate când a intrat.

Îmi doresc ca el să dea un mesaj pentru clubul lui, să meargă şi să primească şanse pentru că le merită. Vă spun că luam în calcul să începem cu el, dar îl expuneam să joace la 4 zile distanţă. Nu a jucat luni întregi şi m-am gândit că este un risc. M-am gândit să intre cu prospeţime în a doua repriză. Îmi doresc să ca el să joace la club, dar ştiu că nu e uşor să joci în Primera”, a spus Edi Iordănescu după Columbia – România 3-2, meci transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.