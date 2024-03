Edi Iordănescu se va întâlni cu Ancelotti, înainte de Columbia - România: "E un om fabulos! Şi tatăl meu vrea să-l vadă!" - Antena Sport

Reclamă

Edi Iordănescu, laude la scenă deschisă pentru adversari, înainte de România – Columbia

Edi Iordănescu, laude la scenă deschisă pentru adversari, înainte de România – Columbia. Selecționerul României a vorbit despre adversarii de la partida de pe Metropolitano. Meciul dintre România și Columbia este programat pe data de 26 martie, de la ora 21:30. Partida se va juca la Madrid, pe stadionul lui Atletico, și va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

De asemenea, Edi Iordănescu a vorbit și despre partida cu Columbia și a spus că duelul cu selecționata din America de Sud este un test excelent pentru elevii săi. Totodată, a spus că selecționata adversă este cea mai în formă echipa națională din lume.

Reclamă

„Chiar dacă nu am făcut un joc spectaculos cu Irlanda de Nord, pentru mine a fost un test extrem de util. Echipa a avut atitudine bună. După meci am fost supărați, era normal, ne-am fi dorit să câștigăm. Am întâlnit un adversar care a fost foarte bine organizat, ne-au pus în dificultate în anumite momente ale jocului. Am testat anumite lucruri, am încercat anumite experimente, mi le-am asumat. Suntem într-o perioadă în care putem face asta.

Același lucru se va întâmpla și la amicalul cu Columbia. Vorbim de un joc de cu totul alt nivel. Este cea mai în formă națională din lume, o echipă foarte eficientă, o echipă cu multă calitate individuală. A învins Spania, Brazilia, Germania. Nu a fost absolut nimic întâmplător. Vin după 20 de meciuri fără înfrângeri, în ultimele 10 nu au primit gol!

Vor fi multe schimbări, e un risc când faci acest lucru. Dar vine la pachet cu strategia pe care o avem”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare duelului din Madrid.

Reclamă 4 / 0/3

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...