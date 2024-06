Edi Iordănescu și-a făcut lista de rezervă pentru EURO 2024! Jucătorii care pot fi chemați de urgență la echipa națională - Antena Sport

Edi Iordănescu și-a făcut lista de rezervă pentru EURO 2024! Selecționerul echipei naționale a luat deja în calcul o situație în care unul dintre jucătorii convocați la lot se va accidenta.

În momentul de față, Edi Iordănescu a selecționat 28 de jucători pentru amicalele lunii iunie. Dintre aceștia, la EURO vor rămâne 26 de jucători. Totuși, în momentul de față, selecționerul are bătăi de cap din cauza problemelor medicale care i-au lovit pe o parte dintre „tricolori”.

Edi Iordănescu și-a făcut lista de rezervă pentru EURO 2024!

Cu o zi înainte de trimiterea lotului final pentru EURO 2024, Edi Iordănescu a fost nevoit să se gândească la 4 posibili înlocuitori pentru tricolorii aflați în lotul preliminar.

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, aceștia sunt: Alexandru Crețu (Universitatea Craiova), Andrei Artean (Apollon Limassol), Louis Munteanu (Fiorentina) și Alexandru Chipciu (U Cluj). Chiar Edi Iordănescu a confirmat, la conferința de presă, că are o listă de rezervă:

„Nu ar fi corect să vorbesc despre jucători de rezervă, atât timp cât sperăm să-i recuperăm pe toți. Dar am avut de la început o listă în sensul ăsta, am încercat să fim acoperiți. Am vrut să știm situația unor jucători. Aveți răbdare până mâine seara, după joc vom trage linia finală și vom ști pe ce jucători ne vom baza”, a spus Edi Iordănescu înainte de România – Liechtenstein, ultimul test înainte de EURO. Meciul se vede vineri, de la 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.