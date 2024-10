"Ei ţin naţionala în spate!" Gigi Becali a ridicat în slăvi patru jucători de la naţionala României. Ce a spus despre Lucescu - Antena Sport

Gigi Becali a ridicat în slăvi patru jucători după Lituania - România 1-2. Remarcaţii patronului de la FCSB Gigi Becali, în timpul unui interviu / Hepta Gigi Becali a ridicat în slăvi patru jucători de la naţionala României. Patronul FCSB-ului este convins că ei au fost decisivi în mandatul lui Mircea Lucescu. „Il Luce” are patru victorii din tot atâtea meciuri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România a câştigat meciul cu Lituania, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Răzvan Marin şi Denis Drăguş au marcat golurile care i-au dus pe tricolori la un pas de câştigarea grupei şi calificarea în preliminariile World Cup 2026. Gigi Becali a ridicat în slăvi patru jucători de la naţionala României „(N.r. Va juca Bîrligea la națională?) Pe mine nu prea mă interesează, eu valoarea lui Bîrligea o știu, mă interesează ce face la mine. E bine că de când a venit Lucescu, am și eu o bucurie, mă bucur, țin pumnii echipei. De când a venit el, țin pumnii, cum e și normal. Până acum nu mă interesa. Lucescu e un om de calitate, nu se ceartă cu nimeni, își vede de treaba lui, nu poți să zici că are niște interese. Patru meciuri câștigate, ce să zici. Victorii categorice, nu cu noroc, că am dat cu Elveția două goluri, că a scăpat pe contraatac. Victoria e victorie, e periculoasă echipa, se joacă fotbal. E fotbal, se joacă fotbal, nu mai jucăm cu 5-2-2. Joci 6-7 în apărare, nu, tată, la noi e inițiativa, noi suntem cu fundașii la centru. Așa-mi place mie fotbalul. A adus fotbal, jucăm fotbal. Care e norocul lui, a venit un Stanciu, un Man, un Mihăilă, chiar și Drăguș…dar e Man, o echipă care e mare, trebuie să aibă un jucător mare, e Man. E și Drăguș, Stanciu. Acum avem vreo 4 jucători. Drăgușin, Stanciu, Man și pot să zic și Drăguș, a dat goluri. E atacant, își face treaba de atacant, Pe Mihăilă nu a făcut ceva extraordinar, e jucător bun acolo. Dar aceștia 4 sunt fotbaliști, Drăguș, Drăgușin, Man și Stanciu, țin echipa națională în spate.„, a declarat Gigi Becali la fanatik.ro. Reclamă

Ce a declarat Mircea Lucescu, după victoria României cu Lituania

Mircea Lucescu a oferit prima reacţie, după ce România a învins cu emoţii Lituania, scor 2-1. Selecţionerul a recunoscut că s-a temut de duelul de la Kaunas, dată fiind şi condiţia în care s-a prezentat gazonul.

„Un meci extrem de dificil, i-am şi felicitat pe băieţi. Ei au făcut cel mai meci al lor, şi ei erau disperaţi, aveau nevoie de puncte pentru a se salva, pentru a rămâne în Liga a 3-a. Un meci care s-a dus mai mult pe aspectul acela fizic, şi din cauza terenului, am jucat la trei zile. Ei au fost puternici, dar noi am făcut un meci bun, am jucat pentru a câştiga, felicit băieţii pentru capacitatea lor de a se dărui. Au fost nişte contraste pe care le-am câştigat, altădată le pierdeam.

Victoria este extraordinară, trei puncte foarte importante, urmează alte două jocuri, în care vrem să obţinem aceleaşi rezultate. Din victorii continuă entuziasmul, băieţii merită felicitări.

Sper să fim la fel de buni, va fi loc şi pentru ceilalţi. M-am temut de acest meci, e o echipă omogenă, nivelul tehnic inferior jucătorilor noştri, dar fizic au dominat toate duelurile aeriene. Sunt foarte mulţumit, sunt convins că băieţii vor continua pe aceeaşi linie. Şi terenul foarte greu, au pus o presiune foarte mare, pressing agresiv, au atacat spaţiile, nu au cedat, dar nici noi n-am cedat, am avut superioritate la mijlocul terenului. Deocamdată mai avem 2 meciuri, e important să terminăm această parte a competiţiei, tragem o linie şi vom analiza ce s-a întâmplat şi ce va fi nevoie pentru a fi mai bine”, a declarat Mircea Lucescu, pentru AntenaSport. România are nevoie de un singur punct cu Kosovo pentru a fi sigură că nu mai poate pierde primul loc în grupă.

