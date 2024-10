"M-am temut" Mircea Lucescu, prima reacţie după ce România a învins cu emoţii Lituania! Ce a spus despre calificarea României U21 - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit prima reacţie, după ce România a învins cu emoţii Lituania, scor 2-1. Selecţionerul a recunoscut că s-a temut de duelul de la Kaunas, dată fiind şi condiţia în care s-a prezentat gazonul.

România s-a impus cu 2-1 în duelul cu Lituania, duel care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Răzvan Marin şi Denis Drăguş au marcat golurile „tricolorilor”, care ocupă primul loc în grupă.

Mircea Lucescu, prima reacţie după ce România a învins cu emoţii Lituania

Mircea Lucescu şi-a felicitat jucătorii, după succesul cu Lituania. Acesta a subliniat că lituanienii le-au pus probleme „tricolorilor”, însă aceştia au reuşit să treacă peste momentele dificile din timpul meciului.

Totodată, Mircea Lucescu a oferit declaraţii şi despre calificarea echipei naţionalei de tineret la EURO 2025. Selecţionerul a transmis că rezultatele obţinute de naţionala mare în vară, la turneul final din Germania, i-a ambiţionat şi pe ceilalţi jucători români.

„Un meci extrem de dificil, i-am şi felicitat pe băieţi. Ei au făcut cel mai meci al lor, şi ei erau disperaţi, aveau nevoie de puncte pentru a se salva, pentru a rămâne în Liga a 3-a. Un meci care s-a dus mai mult pe aspectul acela fizic, şi din cauza terenului, am jucat la trei zile. Ei au fost puternici, dar noi am făcut un meci bun, am jucat pentru a câştiga, felicit băieţii pentru capacitatea lor de a se dărui. Au fost nişte contraste pe care le-am câştigat, altădată le pierdeam.