"Fără să se simtă lezaţi jucătorii!" Mihai Stoica ştie de ce are nevoie echipa naţională! Jucătorul cerut titular: "E superior!" - Antena Sport

Mihai Stoica a izbucnit şi cere o măsură radicală împotriva kosovarilor

Mihai Stoica cere o măsură radicală împotriva kosovarilor, după scandalul de proporţii din finalul meciului România – Kosovo. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului este sigur că jucătorii lui Franco Foda au premeditat ceea ce s-a întâmplat pe Arena Naţională.

„Ei au venit şi au provocat au arătat ‘Vulturii Textila Lugoj’. Ei şi-au bătut joc de un fenomen, de fenomenul fotbalistic. Au venit în bătaie de joc. Cum să-i înţelegi? Cum să înţelegi că sare Rrahmani la bătaie la Alibec. Ăsta nu-i face nimic şi apoi vin cu mizeria asta. Eu nu-i înţeleg de nicio culoare.

Ce legătură are politicul cu fotbalul? Ce legătură are?! Argumentele lor nu stau în picioare. Eu am fost surprins de comportamentul extraordinar al publicului, mă aşteptam să fie probleme mari de tot. Să fie de la începutul meciului. S-a huiduit imnul, nu e ok, dar în rest…

Din nimic Rrahmani se duce pe Alibec. ‘Vulturul’ a fost după aia. Ca să provoci publicul ce gesturi să faci? Puteai să vezi dacă are vreo lucrare în gură… dar aia cu ‘vulturul’ a fost mai la îndemână„, a declarat Mihai Stoica la primasport.ro.