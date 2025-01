George Puşcaş a dat cărţile pe faţă după ce n-a mai fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: "Aș minți dacă aș spune că nu m-a durut" - Antena Sport

George Puşcaş nu a fost chemat la naţionala României la ultima dublă din Liga Naţiunilor, cu Kosovo şi Cipru. Atacantul ajuns la 28 de ani a dezvăluit că nu a primit nicio explicaţie de la Mircea Lucescu, pentru decizia luată.

George Puşcaş: „Ţin la echipa naţională”

„(n.r. ai primit explicații din partea lui Mircea Lucescu?) Nu am primit și nici nu le-am așteptat. Iar deciziile am fost nevoit să le accept. Trebuie să accepți deciziile antrenorilor care vin la națională și deciziile a tot ceea ce se întâmplă în jurul naționalei. Cum ar fi altfel? Nu aș avea de ce să comentez ceva.

Eu pur și simplu sunt genul de persoană care când ceva nu a mers bine, am cerut explicații, în sensul că am vrut să știu ce aș putea face mai bine, să înțeleg cu ce aș putea ajuta mai mult. Să fiu mai disponibil.

Dar nu, n-a fost niciodată o supărare majoră sau să-mi pun semne de întrebare în privința naționalei. Am știut mereu ce produc eu zi de zi și ce dau eu fotbalului. Știu când și cât mă antrenez, cât de profesionist sunt, așa că mereu am fost disponibil și am acceptat ce se întâmplă.

Aș minți dacă aș spune că nu m-a durut. Știu ce pot să dau pentru echipa națională. Dacă sunt pus în cele mai bune condiții, aș fi foarte benefic și util pentru ce se întâmplă acolo. Dacă nu m-ar deranja, înseamnă că nu mi-ar păsa. Ceea ce e fals. Ţin la echipa națională”, a spus Puşcaş, citat de golazo.ro.