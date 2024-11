"Are o coadă de mă și sperie!" Mihai Stoica l-a făcut praf pe George Pușcaș! Mesaj dur despre atacant: "Nu are ce căuta la națională" - Antena Sport

Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, l-a făcut praf pe George Pușcaș, atacant legitimat la Bodrumspor, în prima ligă din Turcia. Președintele consiliului de administrație de la echipa lui Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte, atunci când a vorbit despre jucător.

George Pușcaș nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Kosovo și Cipru, ultima din acest sezon de Nations League. Chiar și așa, Mihai Stoica a ținut să precizeze că atacantul nu ar trebui să mai fie convocat la prima reprezentativă.

Mihai Stoica nu s-a ferit și l-a făcut praf pe George Pușcaș, chiar dacă atacantul nu a fost convocat la națională

În opinia lui Mihai Stoica, Mircea Lucescu a luat o decizie bună atunci când a horărât să nu îl cheme pe George Pușcaș la echipa națională. „MM” crede că atacantul nu are calitățile necesare pentru a juca la prima reprezentativă.

Totodată, oficialul de la FCSB i-a ironizat și coafura lui George Pușcaș. Mihai Stoica a declarat că „se sperie” atunci când îl vede pe atacant.

„Puşcaş, pentru mine, nu are ce să caute la echipa naţională. Este o opinie. Bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are foarte multe chestii care îi lipsesc. Câteodată se mai întâmplă să îţi cade mingea în cap şi să iasă un rezultat formidabil pentru echipă. Când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Puşcaş, că vine cu coafurile alea…