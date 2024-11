Gică Popescu a dat verdictul despre naţionala lui Mircea Lucescu: "Am rezolvat o problemă! Nu mai tremurăm!" - Antena Sport

Gică Popescu a dat verdictul şi a spus care este marele câştig al naţionalei lui Mircea Lucescu. Gică Popescu a spus că România a ajuns la nivelul când bate toate echipele mai slab cotate, ceea ce este un pas înainte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, Gică Popescu a mai spus că „Generaţia de Suflet” trebuie să facă pasul următor şi să se califice la Campionatul Mondial, care va fi în exclusivitate la Antena.

Gică Popescu vrea ca naţionala României să se califice la Campionatul Mondial

„Actuala echipă naţională nu a bătut nicio echipă de prim rang şi eu am spus că ei se pto intitula o echipă valoroasă în momentul în care se vor bate de la egal la egal cu echipe puternice din primul eşalon şi vor câştiga. Până acum, cel puţin am rezolvat o problemă. Nu ne mai bat echipele mici. Înainte, când jucam cu echipele mici, gen Muntenegru şi Albania, tremuram. Acum nu mai tremurăm. Am făcut un pas, de aceea este foarte bine. Trebuie să facă şi pasul definitiv prin calificarea la Mondiale şi să câştige contra echipelor puternice. Suntem pe drumul cel bun, avem un antrenor cu cea mai mare experienţă din cei pe care îi are România. Va veni această campanie pentru Mondiale care nu va fi uşoară şi vom avea şi echipe puternice cu care ne vom confrunta. Dacă nu ne vom califica, performanţa de la EURO va rămâne una punctuală, cu tribunele galbene„, a spus Gică Popescu.

Cum arată urnele pentru preliminariile World Cup 2026

Așa arată, în momentul de față, urnele pentru preliminariile World Cup 2026. Naționala României este la un pas de calificare. Tricolorii așteaptă decizia UEFA după meciul întrerupt cu Kosovo și mai au de jucat cu reprezentativa Ciprului.

Înainte de ultima etapă a grupelor Nations League, jucătorii lui Mircea Lucescu sunt pe primul loc. Au victorii pe linie și este aproape imposibil să mai piardă primul loc. România are 12 puncte și este urmată de Kosovo (9 puncte), Cipru (6 puncte) și Lituania (0 puncte). Potrivit statisticienilor, tricolorii au 97% șanse să câștige grupa din Liga Națiunilor.