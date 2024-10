Gică Popescu, semnal de alarmă pentru tricolori înainte de România - Lituania: "Aș rămâne cu picioarele pe pământ" - Antena Sport

Gică Popescu a tras un semnal de alarmă pentru tricolori înainte de România – Lituania. Analistul Antena 1 a vorbit despre duelul tricolorilor, din etapa cu numărul 4 a grupei C2 din UEFA Nations League.

Partida dintre Lituania și România va începe de la ora 21:45 și va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Gică Popescu, semnal de alarmă pentru tricolori înainte de România – Lituania

Gică Popescu este de părere că jucătorii echipei naționale nu trebuie să se relaxeze, chiar dacă adversarul este mai slab cotat, cel puțin pe hârtie. De asemenea, acesta a vorbit și despre situația în care se află echipa națională, care s-a duelat, în Liga C a Nations League, cu selecționate mai slab cotate.

Totodată, Popescu a analizat și primul 11 trimis în teren de către selecționerul Mircea Lucescu.

„Într-adevăr, venim după o nouă evoluţie bună a jucătorilor noştri. Însă, eu aş rămâne cu picioarele pe pământ. Trebuie să fim corecţi când facem evaluări, la ultimul meci, cu Cipru, nu am întâlnit o echipă naţională care să ne pună probleme. Fără să par negativist, cred că de mult nu am văzut o echipă naţională aşa de slabă cum a fost naţionala Ciprului. Probabil şi datorită evoluţiei noastre foarte bune, am început meciul foarte bine”, a spus Gică Popescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.