Ionuţ Lupescu a dat un pronostic înainte de România - Elveţia, meciul care stabileşte primul loc în grupa I a preliminariilor! - Antena Sport

Reclamă

Au demonstrat în ultimele meciuri că sunt un grup care se bate pentru orice punct. Au șansa în seara asta, cu aportul publicului, să termine pe primul loc.

La elvețieni este o mică problemă. Ei s-au calificat, dar sunt patru meciuri în care au primit goluri în ultimele minute. Au o slăbiciune. Au pierdut foarte multe puncte. Se pare că între Xhaka și Yakin sunt ceva tensiuni.

Reclamă

A făcut ceva schimbări la meciul cu România, care nu au fost cele mai bune. Sunt jucători care joacă la cluburi bune și ar trebui să joace un fotbal mai bun. Eu cred că (n.r: România) trebuie să joace cum a făcut-o toată campania, la rezultat, dacă vrem să ne calificăm de pe primul loc”, a declarat Ionuţ Lupescu la digisport.ro.

Marius Lăcătuş a spus care ar putea fi jucătorul-cheie al României în meciul cu Elveţia: „Are calități foarte bune”

Marius Lăcătuş a spus care ar putea fi jucătorul-cheie al României în meciul cu Elveţia. „Fiara” mizează pe Florinel Coman, care este titular în această seară în ultimul meci al României din preliminarii.

”Florinel Coman are calități foarte bune. La un joc de acasă, unde rezultatul nu mai e atât de important, aceste calități pe care le are Coman ar putea aduce un plus în jocul echipei.

Reclamă

Asta nu înseamnă că mie nu mi-a plăcut Drăguș. Edi Iordănescu nu are altă soluție dacă vrea să îl schimbe pe Drăguș, pentru că Mihăilă e suspendat. Singurul motiv pentru care să îl schimbe ar fi starea de oboseală. Nu are alt motiv din punct de vedere al jocului”, a declarat Marius Lăcătuș la digisport.ro. ”Îi dai încredere. Florinel Coman joacă la FCSB, care e pe primul loc și, când el nu joacă, FCSB are probleme. Este unul dintre cei mai importanți jucători din campionat”, a spus și Duckadam despre Florinel Coman pentru sursa citată. Edi Iordănescu a schimbat tot atacul cu Elveţia! Moruţan, Coman şi Alibec sunt titulari. 5 modificări faţă de meciul cu Israel Edi Iordănescu a schimbat tot atacul cu Elveţia. Selecţionerul mizează totul pe atac în faţa a 50 de mii de români pe Arena Naţională. Cu Israel, Edi Iordănescu a mizat în atacul României pe Ianis Hagi, Puşcaş şi Deniş Drăguş. Toţi 3 au avut o contribuţie majoră în obţinerea victoriei care ne-a asigurat calificarea la EURO 2024. Cu Elveţia, selecţionerul României a decis să schimbe între atacul. Iordănescu mizează pe Moruţan, Alibec şi Florinel Coman în atac. Şi în linia de mijloc s-au produs modificări. Marius Marin şi Alexandru Cicâldău le-au luat locul lui Răzvan Marin şi Screciu. Echipa de start a României: Reclamă

România: Horaţiu Moldovan – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – Marius Marin, Nicolae Stanciu, Cicâldău – Coman, Alibec, Moruţan