Marius Lăcătuş a spus care ar putea fi jucătorul-cheie al României în meciul cu Elveţia: "Are calități foarte bune" - Antena Sport

Marius Marin şi Alexandru Cicâldău le-au luat locul lui Răzvan Marin şi Screciu.

Echipa de start a României:

România: Horaţiu Moldovan – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – Marius Marin, Nicolae Stanciu, Cicâldău – Coman, Alibec, Moruţan

România – Elveţia LIVE VIDEO. Florinel Coman se gândeşte doar la victorie

Ca şi selecţionerul României, Florinel Coman nu ia în calcul decât victoria în partida cu Elveţia. Cei 50 de mii de fani care vor fi în tribună reprezintă o motivaţie în plus.

„Înseamnă enorm, este un vis devenit realitate. De mic mă gândeam să ajung la un turneu final cu naţionala. Mă bucur că sunt aici, mă bucur că am pus umărul la această calificare şi sper ca la Campionatul European să facem o performanţă bună.

Ne gândim la victorie, este normal, mai ales că vin românii să ne susţină. Vom juca pentru ei, va fi o atmosferă incendiară, aşa că este clar că plecăm doar să luăm 3 puncte. Ar însemna foarte mult, vă daţi seama. De la început, nu toată lumea a avut încredere în noi, dar noi am rămas pe poziţii. Am crezut în noi, am crezut în visul nostru. Am crezut în acest grup că poate să învingă şi iată că s-a întâmplat”, a spus Florinel Coman în exclusivitate pentru AntenaSport.

Modificări în urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor de la EURO 2024

Au apărut modificări în urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor de la EURO 2024, ce va avea loc pe 2 decembrie, la Hamburg. România are nevoie de un rezultat pozitiv în meciul cu Elveţia, ce se va desfăşura marţi, de la 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Modificarea cea mai importantă este venirea Belgiei în prima urnă în locul Austriei, ceea ce reprezintă o veste proastă pentru România, care nu va mai avea parte de varianta unei grupe accesibile la EURO 2024.

În acest moment, România e în urna 2 şi va rămâne acolo în cazul în care nu va pierde meciul de pe Arena Naţională cu Elveţia. În cazul unui eşec, vom ajunge în urna 4 şi vom putea avea parte de o grupă teribilă. În acest moment, când România e în urna 2, am putea avea parte de o „grupă a morţii”, alături de Franţa, Olanda şi Elveţia.